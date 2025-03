“Memorial Peppino Di Napoli” Gran Maestro della Ristorazione

Napoli, a Villa Scipione mercoledì prossimo il ricordo di Peppino Di Napoli

Il prossimo mercoledì 2 aprile, con inizio alle ore 16.00, presso la magnifica struttura di Villa Scipione gestita da Raffaele Crispino, a Napoli sulla collina di Posillipo in via Catullo, si terrà il “Memorial Peppino Di Napoli”; un evento fortemente voluto da tutto il direttivo e da tutti gli iscritti alla sezione campana dell’A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi). Peppino Di Napoli è stato una delle figure più significative nel mondo della ristorazione e della formazione professionale nel settore alberghiero. Fondamentale per la crescita e la diffusione della cultura gastronomica campana, Di Napoli è stato un punto di riferimento per generazioni di professionisti e appassionati del servizio di ristorazione e dell’ospitalità. Ha dato vita a numerosissime manifestazioni e con la sua sezione, della quale è stato eletto all’unanimità per 42 anni consecutivi nella carica di fiduciario, ha sempre partecipato a tutti i più importanti incontri che riguardavano il mondo dell’ospitalità, intervenendo con la sua passione anche come giornalista esperto del settore. Basti ricordare tra i tanti: l’organizzazione di 3 Congressi Nazionali A.M.I.R.A.; le numerose partecipazioni all’Exposudhotel; la Giornata del Maître; l’istituzione del Concorso “Domenico Ricciardi” e quello del “Maitre dell’anno”. Oltre la carica di Fiduciario della sezione napoletana dell’ A.M.I.R.A, Di Napoli ha ricoperto anche, per diversi anni, il prestigioso incarico di Tesoriere nazionale del sodalizio. Numerosi sono i riconoscimenti ed onorificenze che sono stati attribuiti a Di Napoli come: il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana; Cavaliere di Santa Marta; Gran Maestro della Ristorazione; Ambasciatore della Cultura Enogastronomica della Campania Felix ed altri. Nel corso della manifestazione si svolgerà una gara tra alcuni maîtres specializzati nella cucina al flambé. Il tema della competizione sarà la preparazione di un dessert servito con un vino in abbinamento. Una qualificata giuria decreterà i vincitori della gara. La giornata del 2 aprile sarà un momento di celebrazione di tutto quanto realizzato da Di Napoli e lasciato in eredità ai giovani. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi colleghi, associazioni di categoria, istituti alberghieri, stampa, fotografi, TV locali, sponsor, amici, personalità del mondo della ristorazione e dell’ospitalità. Il Memorial sarà un’occasione per ricordare la sua figura, il suo impegno e la sua passione che hanno segnato la storia della ristorazione campana e italiana. Un impegno che continua a riscuotere attenzione e successi attraverso l’opera che l’attuale fiduciario Dario Duro porta avanti insieme a tutto il direttivo e secondo gli insegnamenti ricevuti da Di Napoli, al quale è stato a fianco dai suoi anni giovanili, carpendo quelle doti e virtù possedute dal Gran Maestro per poterle ora esprimere e continuarne l’opera e l’operato, creando anche una manifestazione culturale d’esempio per i giovani: il “Premio AMIRA Progress”, giunto quest’anno alla sua IV edizione, con apprezzamenti ricevuti in tutta Italia.