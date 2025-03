DE CORATO (FDI): “MILANO SEMPRE PIÙ FILO-ARABA E ANTISEMITA

SALA CHIARISCA SU FESTA RAMADAN AL PARCO MARTESANA”

“Questa mattina il Parco Martesana si è trasformato in una moschea a cielo aperto, con il canto del muezzin dalle 7:30. I residenti svegliati, nessun controllo, nessuna chiarezza sulle autorizzazioni. Il Comune ha dato il permesso? Sono stati pagati gli oneri per l’uso del suolo pubblico?” Lo dichiara l’on. Riccardo De Corato (FDI), che prosegue: “Alla Barona altro raduno e traffico in tilt. E ora si costruirà una moschea in via Novara su un’area comunale destinata alla Protezione Civile. È questa la priorità della giunta Sala?” “Presenterò un’interrogazione per chiedere trasparenza. Milano è sempre più sbilanciata: tolleranza per alcuni, rigore per altri. Basta doppi standard.”

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.