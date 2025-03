Successo per l’evento “Allergie Giornata Prevenzione” al Parco Baden Powell

Presente a Cassino anche Gianluca Quadrini

Questa mattina, dalle ore 9.00 alle 13.00, il Parco Baden Powell di Cassino ha ospitato l’importante evento “Allergie Giornata Prevenzione”, organizzato nell’ambito del Progetto PRENDIAMOCI CURA dalla Dott.ssa Ornella Rodi, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e il patrocinio del Comune di Cassino e della ASL di Frosinone.

L’evento, che ha avuto un notevole successo di partecipazione, nonostante la pioggia, ha messo in luce l’importanza della sensibilizzazione e della formazione sulla salute, con un focus particolare su problematiche sempre più diffuse come le allergie stagionali e quelle alimentari.

Tra i presenti, anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha ha portato il saluto del Presidente Luca Di Stefano e ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa. “Eventi come questo sono fondamentali per la nostra comunità – ha dichiarato Quadrini. – La prevenzione è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini, e sono felice di vedere tanta partecipazione e attenzione verso temi così importanti. Voglio ringraziare il consigliere comunale e organizzatrice, Dott.ssa Ornella Rodi, e il Dott. Carmelo Palombo per il loro impegno costante in favore della salute pubblica.”

Il progetto PRENDIAMOCI CURA ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sull’educazione alla salute.

“L’impegno della dott.ssa Rodi e del dott. Palombo nel promuovere progetti ed iniziative in favore della prevenzione e del benessere della cittadinanza sono un contributo fondamentale e di alto livello educativo verso la salute e la qualità della vita.” Ha dichiarato il conclusione Gianluca Quadrini.