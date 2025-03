Regione Lazio, Bertucci: “Guidonia Montecelio Film Festival – Professione Cinema, politiche culturali al centro della Città dell’Aria”

“Ho partecipato con grande piacere all’apertura della manifestazione Guidonia Montecelio Film Festival – Professione Cinema, in corso Teatro Imperiale della Città dell’Aria. Un evento ricco di appuntamenti, personaggi e momenti di riflessione sull’importante comparto culturale del grande schermo, che in queste settimane è stato anche all’attenzione della Regione Lazio, che ha confermato la sua attenzione alle politiche culturali. Ringrazio in particolare il sindaco Lombardo, l’assessore alla cultura Zarro e il consigliere comunale Diano: la presenza, tra gli altri, di Massimo Arcangeli, segretario generale di Anec Lazio, conferma l’importanza dell’evento e la rinnovata centralità delle politiche culturali a Guidonia Montecelio”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.