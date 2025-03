Dominic Gentile – Ecco l’album “Tutto torna”

(NADIR MUSIC)

“Tutto torna” (etichetta Nadir Music/ediz. Live Tribe Music) è il nuovo singolo di Dominic Gentile, un brano profondamente introspettivo, ma acceso di una certa “universalità”.

Accende un’emozione -spiega l’artista- che balla come la fiamma di una candela e la cui circolarità scalda il cuore di chi l’ascolta.

Il nuovo album “Tutto Torna” ed il relativo singolo omonimo, nascono ai Nadir Music Studios di Genova, segnando un ulteriore crescita artistica ed emozionale di questo cantastorie moderno ma dal sapore antico.

E tutto torna, se non fuori, dentro di te. Tutto si rafforza, se non ti piega.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=tdNfXe3AxsQ

Dominic Gentile nasce come cantautore nel senso più classico del termine, cioè quello del “cantastorie” che si aggira nei vicoli della città, suonando in piccoli club e festival e con la sua compagnia di teatro, i Gaucho, in qualità di attore/musicista anche in piazze e teatri. Nel 2020 l’incontro col produttore Tommy Talamanca, con il quale inizia una fruttuosa collaborazione, dando una sterzata più “rock” al sound di Dominic.

