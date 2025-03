Un nuovo inizio tra lusso e natura: l’11 Aprile riapre il The Sense Experience Resort 5*L

La Maremma in primavera regala emozioni uniche e Pasqua è il momento ideale per scoprirne i colori, i sapori e il relax

Con l’arrivo della Pasqua, la primavera fiorisce in tutta la sua bellezza, trasformando la Maremma in un quadro dai colori vividi e dai profumi inebrianti: è il momento in cui la natura si fa spettacolo, le fragranze della terra si mescolano alla brezza marina e il tempo sembra scorrere più dolcemente. Il luogo ideale per godere di questa magia è il The Sense Experience Resort 5*L che, pronto a dare il via ad una nuova stagione dall’11 aprile 2025, accoglie gli ospiti tra ambienti raffinati e paesaggi incantati. In questo rifugio di charme ogni dettaglio è pensato per trasformare la Pasqua in un’esperienza indimenticabile, sospesa tra sogno e relax.

La Pasqua segna l’inizio di un viaggio nel cuore della Maremma, un luogo dove la natura si risveglia in un’esplosione di colori e profumi che raccontano storie antiche di terre ricche di fascino e bellezza. E’ il momento il cui il paesaggio si fa più vivo, le dolci colline verdi brillano sotto il sole primaverile, l’orizzonte del mare si fonde con il cielo in un abbraccio senza tempo, i vigneti e gli uliveti si vestono di fiori, mentre i borghi medioevali, custoditi dalla storia, invitano i visitatori a perdersi tra le strade acciottolate, scoprendo antiche tradizioni in un’atmosfera senza tempo. Domenica 20 aprile 2025 si celebrerà la Pasqua, un momento speciale per godersi la Maremma, un territorio che sa incantare con la sua autenticità, i suoi sapori e la sua cultura. Che si tratti di una passeggiata tra i numerosi sentieri che si snodano tra i paesaggi mozzafiato, di una visita ai borghi medievali o di una rilassante giornata nelle spiagge incontaminate e bagnate dalle acque cristalline, ogni angolo di questo territorio unico al mondo svela nuove meraviglie: è proprio qui che la Pasqua diventa un momento di rinascita, dove la quiete della natura e la bellezza del paesaggio si fondono in un’armonia perfetta.

In questa suggestiva cornice, situato nel Golfo di Follonica tra il verde intenso della pineta e l’azzurro brillante del mare toscano, sorge il The Sense Experience Resort, che riapre le sue porte per la nuova stagione a partire da venerdì 11 aprile 2025. Pronto a regalare ai suoi ospiti momenti di autentico benessere, relax e tranquillità, questo rifugio di charme è il luogo in cui il lusso e l’eleganza si fondono con la serenità della natura circostante e dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza sensoriale unica. La magia di questo momento di rinascita si respira nell’aria, nelle eleganti camere e suite, nei rigogliosi giardini e nei panorami che si estendono fino all’orizzonte, lasciando ogni visitatore senza fiato.

Soggiornare al The Sense Experience Resort durante le festività pasquali significa vivere un’immersione totale nella bellezza della Maremma, circondati da un lusso che esalta la semplicità e la maestosità della natura. Il resort è il luogo ideale per lasciarsi coccolare da un’ospitalità impeccabile e per provare i numerosi servizi che l’hotel offre: le camere e le suite sono concepite per avvolgere gli ospiti in un’atmosfera sofisticata e rilassante, gli arredi moderni, i materiali sostenibili e le ampie vetrate che si aprono sul mare rendono ogni soggiorno un’esperienza sensoriale, la ristorazione è un viaggio gastronomico che esalta i sapori autentici del territorio, il ristorante centrale Dimorà propone piatti raffinati che uniscono tradizione e innovazione, accompagnati da una selezione di vini pregiati, l’Eatè regala pranzi e cene con i piedi nella sabbia con proposte gourmet di eccellenze del territorio. L’hotel, inoltre, arricchisce la sua offerta di servizi esclusivi con il massaggio di coppia, un trattamento di benessere condiviso pensato per donare armonia e complicità in un’atmosfera di totale pace e tranquillità. Nella cornice suggestiva della pineta durante le stagioni più miti o nella riservatezza di un ambiente intimo e raffinato, le coppie possono lasciarsi avvolgere dalle mani dei professionisti del settore e dagli oli essenziali profumati e di altissima qualità, in un percorso sensoriale che distende mente e corpo. Oltre ai servizi dedicati al relax e al benessere, il The Sense Experience Resort, offre la possibilità di dedicarsi allo sport grazie al campo polifunzionale dove poter giocare a basket, a pallavolo e a tennis, perfetto per chi desidera vivere momenti di svago e attività fisica all’aria aperta.

Per una Pasqua all’insegna del benessere, della natura e dell’ospitalità d’eccellenza il resort ha ideato un pacchetto speciale che include la possibilità di usufruire della spiaggia privata situata a pochi metri dalle camere, di scegliere una suite vista mare con un Vip Program dedicato, di gustare una buonissima colazione internazionale con buffet assistito ed un pranzo o una cena nella nuovissima pergola bioclimatica vista mare del ristorante Dimorà. Il pacchetto, inoltre, offre il servizio di All Day Dining per un pranzo veloce o uno snack pomeridiano, il Mixology American Bar, il noleggio biciclette e del campo da tennis. La Pasqua è un momento di convivialità, gusto e condivisione e il The Sense Experience Resort la celebra con uno speciale Pranzo di Pasqua, un percorso gastronomico composto da un aperitivo e un menù di 4 portate che esalta la tradizione toscana con un tocco di innovazione.

Prezzo in camera doppia a partire da 1.000 Euro per 2 notti per 2 persone camera e colazione incluso il Pranzo di Pasqua (4 portate, vini esclusi, acqua e caffè inclusi)

Inoltre fino al 29 maggio Opening Deal: