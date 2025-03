Paolo Mengoli torna con “L’estate dentro me” (Remix)

Paolo Mengoli (all’anagrafe Giampaolo) da quando nel 1968 vinse il Festival di Castrocaro, la sua carriera è esplosa con partecipazioni televisive nazionali, dal Festival di Sanremo al Disco per l’Estate, con tante canzoni di successo e milioni di dischi 45 giri ed LP venduti. Il 10 ottobre del 1975 Paolo Mengoli ha fondato, assieme a Mogol, Gianni Morandi e Claudio Baglioni, la Nazionale Italiana Cantanti, squadra di calcio creata per sostenere progetti di solidarietà. Nella Nazionale cantanti ha ricoperto il ruolo di portiere e ha partecipato in totale a 440 partite, che lo rendono l’artista con il maggior numero di presenze nella squadra. Nel 1998 è sceso in campo a Sarajevo, da poco uscita dalla guerra, e nel 1999 a Varsavia, al cospetto di Lech Wałęsa. A Roma nel 2000, in occasione di un’iniziativa per la pace nel Medio Oriente, ha incontrato Yasser Arafat e Shimon Peres. Negli ultimi anni, Paolo Mengoli è ospite ricorrente dei più popolari programmi RAI, musicali e non, come: Domenica In, I Migliori Anni, La Vita In Diretta, I Fatti Vostri, L’anno Che Verrà, Uno Mattina e molti altri.

Ora Paolo Mengoli ci propone, con un ritmo e sonorità da discoteca, L’ESTATE DENTRO ME (REMIX), la canzone lanciata recentemente, con ritmo più soft, da Francesca Mezzadri. E lo fa con questo carinissimo e dinamico Lyrics video, con scorrimento del testo sincronizzato con la canzone.

Il testo -spiega l’artista- non è soltanto estivo e spensierato, ma profondo, perché ci racconta che la bellezza dell’estate non dipende tanto dal luogo o con chi la passiamo, bensì L’ESTATE E’ DENTRO DI NOI. E’ come la felicità, non dobbiamo cercarla esternamente, perché è già dentro di noi, dobbiamo soltanto esserne consapevoli e saperla godere ed apprezzare. Un bel messaggio di vita positivo e anche concreto!

© & ℗ 2025 Novalis Edizioni Musicali (https://www.novalis.it) & Starpoint International srl

Produzione musicale curata da Carlo Esse

Testo e Musica di Emanuele Curà – Carlo Savino (Carlo Esse) – Giampaolo Mengoli – Francesca Mezzadri

Promozione tv: starpoint@email.it

Videofoto su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7egUP5Kwa9o

Multilink store digitali: https://bit.ly/4gj9YIk

Scarica play, basi, testo e spartito di L’ESTATE DENTRO ME: https://bit.ly/47nmVMT

FB Paolo Mengoli: https://www.facebook.com/paolo.mengoli.1

IG Paolo Mengoli: https://www.instagram.com/mengolip/