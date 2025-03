Palazzo Potenziani ha ospitato l’Ambasciatore del Giappone in Italia e le delegazioni delle altre città gemellate di Nordhorn e Laguna

Nella giornata di giovedì 27 marzo la Città di Rieti ha avuto l’onore di ospitare S.E. l’Ambasciatore del Giappone in Italia Suzuki Satoshi e una tappa del Sake Caravan

Le sale di Palazzo Potenziani Fabri, offerte dalla Fondazione Varrone Cassa di Risparmio, hanno ospitato la visita di S.E. l’Ambasciatore del Giappone in Italia Suzuki Satoshi. La presenza in città rientra nella serie di eventi organizzati dal Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti in occasione della Rieti International Week ed è stata impreziosita dalla tappa del Sake Caravan, che precedentemente l’Ambasciata del Giappone in Italia ha organizzato solo a Firenze e Napoli. Una occasione per approfondire la conoscenza del sake, elemento iconico della cultura enogastronomica giapponese, in abbinamento con produzioni del territorio sabino presentate da Coldiretti e lavorate e proposte grazie alla collaborazione con l’IPSSEOA Costaggini. Una giornata resa ancora più importante dalla presenza della delegazione della città di Nordhorn con il Sindaco Thomas Berling e della delegazione della città di Laguna con l’Assessore Barbara Andreadis.

La Presidente del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti Elisabetta Occhiodoro:

“Una Città di Rieti sempre più aperta al mondo e che attraverso gli scambi culturali rinnova e rinsalda le sue relazioni con le città gemellate, questo è l’obiettivo del Comitato Comunale e a questo continueremo a lavorare con sempre maggiore impegno ed entusiasmo. L’obiettivo che perseguiremo anche grazie alla collaborazione e dedizione di tutti i membri, ai quali va il mio ringraziamento, è quello di aumentare la quantità dei ragazzi e delle famiglie coinvolte, accompagnando quella grande trasformazione in atto, anche grazie al Polo Universitario, di una città sempre più per giovani, cosmopolita e che vuole fondare il suo futuro sulla cultura, lo studio e gli scambi di conoscenze.”