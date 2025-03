NAUTICA, CIACCIARELLI: REGIONE LAZIO SOSTIENE COMPARTO, PRESTO IL PIANO PORTI CON 7 NUOVI APPRODI TURISTICI

Roma, 28 marzo 2025 – «Non poteva mancare la partecipazione della Regione Lazio alla quarta edizione di Boat Days promossa dal Consorzio Mare Lazio, evento di riferimento del settore nautico, a Santa Marinella. Si tratta di un’iniziativa fondamentale per l’intera provincia di Roma, realizzata con il contributo dell’ente locale e i patrocini di Confindustria Nautica, Coni, Sport e Salute e Guardia Costiera. La progressiva crescita della prestigiosa manifestazione, alla quale hanno partecipato più di 100 imbarcazioni su un’area espositiva di 6mila metri quadrati, costituisce una chiara conferma del positivo stato di salute della nautica nel Lazio.

Un comparto strategico per cui l’Amministrazione regionale ha avviato sin dall’insediamento i lavori di definizione del Piano dei porti, ormai prossimo all’approvazione in Consiglio regionale. Con la nascita di nuovi 7 siti per il diporto, la Regione Lazio intende potenziare le infrastrutture portuali, la cui distanza non supererà le 30 miglia nautiche».

Lo ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche del mare della Regione Lazio.

«L’impegno del Consorzio Mare Lazio dimostra la volontà di tanti imprenditori del settore per la crescita e lo sviluppo del territorio, a cui le istituzioni non possono far mancare la propria vicinanza.

Rivolgo un sincero ringraziamento al Sindaco di Santa Marinella, al consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale Antonio Giammusso, all’ex consigliere regionale Daniele Giannini, al comandante della Guardia costiera Strato Cacace e alle restanti autorità civili e militari», ha aggiunto l’assessore regionale Ciacciarelli.