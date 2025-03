MondadoriStoreFrosinone: Presentazione romanzo “Malammore” alla presenza della scrittrice Anna Vera Viva

Appuntamento imperdibile il prossimo lunedì 31 marzo, alle ore 18 presso la Libreria Mondadori di Frosinone, per la presentazione dell’atteso romanzo della scrittrice Anna Vera Viva: “Malammore”, Una Chimera tra i vicoli di Napoli, edito da Garzanti. Un noir ambientato a Napoli nello storico quartiere Sanità. La scrittrice sarà presente a Frosinone anche per il firmacopie del suo libro.

Il romanzo ci apre le porte per mostrarci i tipici femminelli napoletani e le colorate e affascinanti drag queen.

Una Napoli segreta e intrigante fa da sfondo ad una storia inquietante da leggere tutta d’un fiato, sia per gli appassionati del genere che no. La scrittura scorre veloce, soffermandosi con particolare sagacia sui personaggi e sui luoghi, mostrando il volto oscuro di una città dove ancora una volta il bene e il male si fondono in torbidi intrecci. Ci troveremo a seguire le indagini di Padre Raffaele in un mondo di “Chimere” appunto, tra sogni vani e utopie, tra personaggi ambigui e dalla personalità doppia. Un racconto potente, in termini di profondità, di unione di sentimenti, di introspezione dei personaggi. Le differenze di classe, di condizioni, di genere, svaniscono di fronte a quelli che sono gli impulsi e le emozioni che guidano e accomunano indistintamente tutto il genere umano

Per rendere più chiaro il contenuto dell’opera letteraria in questione, di seguito esponiamo la sinossi di “Malammore” di Anna Vera Viva, edito da Garzanti:

Da molti anni Antonio Capasso è Brunella, una creatura della notte, il cui fascino è incontrastato nel mondo delle drag queen.

Quando il suo corpo viene trovato senza vita nel suo appartamento del Rione Sanità, appare subito chiaro che non si tratta di morte naturale. Una ferita profonda alla base del cranio mostra il segno del colpo inferto alla vittima.

Ancora una volta padre Raffaele, ritornato dopo trent’anni nel quartiere, si troverà coinvolto in un’indagine complicata che lo porterà a nuovi scontri con il fratello Peppino, il boss della Sanità, e a nuovi incontri con un’umanità piena di miserie che dietro la facciata di una vita borghese nasconde vizi e ossessioni inconfessabili.

Dai vicoli della Sanità alle strade del centro, ai locali notturni, il prete percorrerà la città in lungo e in largo alla ricerca della verità nascosta nel passato recente e lontano di Brunella e tra le violente passioni che riusciva a scatenare. Così, ancora una volta, grazie al suo intuito e all’aiuto prezioso della sua perpetua, scoprirà chi si è arrogato il diritto di spegnere la vita di una chimera.

Una storia che avvince e affascina il lettore, tenendolo inchiodato alla pagina, non solo per l’intreccio ricco di colpi di scena ma anche per la potenza del personaggio di Brunella, che anche dopo la morte continua a emanare la sua malia dalle pagine del romanzo.

La presentazione a Frosinone avverrà alla presenza della scrittrice Anna Vera Viva che sarà disponibile anche per il firmacopie.

Breve biografia dell’autrice:

Anna Vera Viva nasce a Galatina (Lecce) e si trasferisce a Napoli negli anni 80. Compie studi scientifici e umanistici e inizia la sua carriera scrivendo racconti per riviste letterarie per poi passare al romanzo negli anni duemila (pubblicando “Questioni di sangue” e “L’artiglio del tempo”). Ha collaborato con importanti testate giornalistiche pubblicando articoli di cultura e antropologia. Nel 2017 ha scritto soggetto e sceneggiatura del cortometraggio “La Consegna” candidato al David di Donatello. Oggi vive, lavora e scrive tra Napoli, Parigi e le montagne abruzzesi.