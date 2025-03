Le città italiane per ore di sole: l’index di HoliduSunniest Cities 2025: la classifica delle principali 50 città italiane per ore di sole medie mensili

Quali sono le città italiane dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole? E quali invece le meno illuminate? È sempre vero che al sud sia sempre più soleggiato che al nord? Per far luce su tutto ciò, Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha analizzato le principali 50 località italiane sulla base delle ore di sole medie al mese indicando, inoltre, anche la temperatura media e il prezzo medio delle case vacanze.





Posizione Città Regione Ore di sole medie mensili Temperatura media Prezzo medio alloggi 1 Catania Sicilia 273,74 18,63 104 € 2 Siracusa Sicilia 273,10 19,13 127 € 3 Cagliari Sardegna 267,81 17,56 134 € 4 Andria Puglia 250,57 16,62 100 € 5 Bari Puglia 248,90 17,73 135 € 6-49 … 50 Aosta Valle d’Aosta 169,71 6,61 139 €

Fonte e classifica completa di posizioni e dati con la cartina interattiva dell’Italia disponibile alla pagina: https://www.holidu.it/magazine/citta-italiane-ore-di-sole

Podio tutto isolano, seguono Andria e Bari: Genova fuori dalla top 5!

A dominare questa speciale classifica per il maggior numero di ore di sole medie mensili in Italia sono le isole Sicilia e Sardegna. La città con più ore di sole è, infatti, Catania con 273,74 ore medie al mese, seguita a pochissima distanza da Siracusa con 273,10 ore. A completare il podio troviamo Cagliari, con 267,81 ore di sole medie al mese. Al quarto e quinto posto si posizionano Andria (250,57 ore) e Bari (248,90 ore), entrambe a rappresentare la Puglia.

Sorprende Pescara in sesta posizione

Nelle successive posizioni a completare la top 10 troviamo Pescara al sesto posto con 248,47 ore, seguita dalla capitale Roma con 247,47 ore di sole al mese. Seguono Palermo (247,41 ore), Taranto (246,53 ore) e Sassari, che chiude la top 10 con 245,13 ore.

A che posto si trovano le altre grandi città?

Oltre a Roma settima, unica grande città in top 10, Napoli si attesta al 12° posto con 242,89 ore di sole medie mensili, seguita da Messina al 13° (241,68 ore). Torino è la prima grande città del nord in classifica al 14° posto con 241,08 ore, davanti a Reggio Calabria che occupa la 16° posizione con 239,63 ore.

E Milano? Bisogna scorrere fino al 34° posto per trovare la città meneghina, che registra 220,08 ore di sole medie mensili. Ancora più in basso Firenze, che si posiziona al 43° posto con 211,90 ore.

Quali città chiudono la classifica?

Se Campobasso si attesta al 46° posto con 206,74 ore di sole medie, le ultime cinque città in classifica sono Udine (206,92 ore), Trieste (206,57 ore), Prato (206,28 ore), Trento (195,34 ore) e, in ultima posizione, Aosta, che registra solamente 169,71 ore di sole medie mensili, ben 104 ore in meno rispetto alla capolista Catania.

La temperatura più alta? Siracusa batte Catania!

A sorpresa, la città con la temperatura media annua più alta è Siracusa con 19,13 gradi, superando di poco Catania (18,63 gradi). Al terzo posto Palermo con 17,93 gradi, seguita da Bari (17,73) e Taranto (17,78). Le città più fredde in classifica sono Trento (10,48 gradi) e Bolzano (9,61 gradi), mentre la temperatura più bassa in assoluto si registra ad Aosta con soli 6,61 gradi.

E i prezzi delle case vacanze?

La città più costosa per l’affitto medio di una casa vacanza negli ultimi 12 mesi è Venezia con 267 €. Segue Firenze con 259 €, Roma con 255 €, Milano con 237 € e Bolzano con 211 €.

Le 6 città più economiche nonché le uniche sotto i 100 € invece sono Reggio Calabria con 96 €, Terni con 94 €, Taranto con 93 €, Campobasso con 74 € e Foggia con 70 €. La città più economica in assoluto è Potenza, capoluogo della Basilicata, con 69 €.

La classifica completa con le ore di sole medie mensili, le temperature medie ed i prezzi medi degli alloggi per ciascuna città analizzata sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/magazine/citta-italiane-ore-di-sole

Metodologia:

Questa classifica è stata fatta estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2009 al 2021 disponibili sul sito World Weather Online. Sono state prese sotto esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose secondo gli ultimi dati ISTAT di Novembre 2021, con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate, ossia Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise ed Aosta per la Valle d’Aosta, in modo da rappresentare il più possibile l’intero territorio nazionale. Venezia è stata inclusa per rilevanza turistica e culturale e dato che il numero di abitanti del suo territorio comunale la rende una delle città più popolose d’Italia, ma nella tabella sono indicati solo gli abitanti del centro cittadino e delle isole, per meglio rappresentare il sentire comune. A fini meramente informativi, sono stati anche inclusi il numero di abitanti per ciascuna località, la temperatura media annuale disponibile sul sito World Weather Online, nonché il prezzo medio giornaliero per una casa vacanza per ogni località analizzata sul sito Holidu.it. In caso di un numero di ore di sole medie al mese equivalente tra due o più località, è stata data la precedenza in graduatoria alla città con la temperatura media più alta; in caso di ulteriore parità è stata data precedenza in graduatoria alla città con un numero maggiore di abitanti.

