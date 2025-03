CCE presenta il nuovo singolo “Buco”

Un momento sospeso nel tempo in cui tutti, almeno una volta, ci siamo ritrovati

“Buco” è il nuovo singolo di CCE, disponibile dal 28 marzo nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio.

“Buco” è il suono di un’assenza -spiega l’artista- il battito silenzioso di qualcosa che non c’è più. È il vuoto che resta quando una storia finisce, quando le parole smettono di riempire gli spazi e l’eco di un ricordo si fa più forte del presente. Sospesa in una melodia che sembra cercare una via d’uscita dal dolore, senza però trovarla del tutto. Ogni nota è un passo incerto tra la paura di fallire ancora e il bisogno di riscoprirsi interi. “Buco” non è solo una canzone, ma un’immagine, un respiro, un momento sospeso nel tempo in cui tutti, almeno una volta, ci siamo ritrovati.

Federico Ciceroni, conosciuto come CCE, sin da giovane si appassiona di arte, fotografia, cinema e musica. Si dedica a creare opere che lo rappresentano al 100%, cercando sempre l’autenticità. Descrive il suo processo creativo come un modo per mettere in ordine i suoi pensieri e riflettere sulle sue esperienze personali. CCE è un creativo che ama sperimentare, specialmente con la sua musica. I suoi lavori, definiti “Trip”, sono viaggi introspettivi che esplorano emozioni complesse e rivelano vulnerabilità e forza, utilizzando una varietà di tecniche artistiche per esprimere le sue verità interiori.

