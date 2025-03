“We want sex”: il Nido di Ana e l’assessore alle politiche sociali Palomba organizzano la proiezione al Moderno per sostenere la campagna di Amnesty sulla modifica della legge sullo stupro

Su iniziativa del Centro Antiviolenza “Il nido di Ana”, e con il patrocinio del Comune di Rieti – assessorato alle politiche sociali – domenica 30 marzo alle ore 18 presso il Cinema Moderno di Rieti verrà proiettato il film “We want sex” che narra delle rivendicazioni delle operaie della Ford avvenute in Inghilterra nel 1968, relative a parità di salario e trattamento. Durante l’iniziativa, alla quale parteciperà l’assessore alle politiche sociali Giovanna Palomba, sarà distribuito il materiale per aderire alla campagna di Amnesty International Italia “SOLO SI È SI”: una raccolta firme finalizzata alla richiesta della modifica della legge italiana sullo stupro, normativa già adeguata da 16 paesi Europei in conformità alla Convenzione di Istanbul. La proiezione del film sarà preceduta da una breve presentazione e sarà conclusa da un dibattito aperto sul tema delle discriminazioni di genere.