Nuova partnership Glamour-Blinkoo: la rivoluzione digitale nel mondo dei viaggi

Ispirare, coinvolgere, connettere: nuovi linguaggi per nuove generazioni di viaggiatori

Glamour (www.glamourviaggi.it), leader nel settore dei viaggi tailor made e della biglietteria aerea, annuncia con entusiasmo la nuova partnership strategica con Blinkoo (www.blinkoo.com), piattaforma specializzata nella creazione di contenuti video per il turismo. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella strategia digitale di Glamour, mirata a rafforzare la presenza online e ad avvicinare un pubblico più giovane e dinamico al mondo dei viaggi organizzati.

In un’epoca in cui i social media sono diventati strumenti fondamentali per raccogliere informazioni e ispirazione prima di pianificare un viaggio, Glamour si rinnova per rispondere alle esigenze dei nuovi consumatori. Blinkoo,con la sua esperienza nella produzione di video esperienziali e coinvolgenti, è il partner ideale per Glamour nel percorso di innovazione digitale.

Glamour grazie a questa partnership punta a:

Incrementare la visibilità digitale: Attraverso l’utilizzo di video esperienziali coinvolgenti, Glamour intende ampliare la propria presenza sui canali social, offrendo contenuti che ispirino e informino i viaggiatori.

Espandere la presenza sui social media: Glamour si prepara a sbarcare su nuove piattaforme social orientate al video, come TikTok e YouTube Shorts, per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

Coinvolgere le nuove generazioni: La collaborazione con Blinkoo permetterà di avvicinare un target più giovane, abituato a fruire di contenuti video su piattaforme come TikTok e YouTube Shorts, rendendo il tour operating più accessibile e attraente per le nuove generazioni.

Supportare le agenzie di viaggio: I video prodotti saranno messi a disposizione delle agenzie partner, offrendo loro strumenti efficaci per promuovere le destinazioni e i pacchetti Glamour sulle proprie piattaforme digitali.

Blinkoo è una piattaforma innovativa che combina tecnologia, autenticità e storytelling per rivoluzionare il modo in cui viaggiatori e operatori turistici scoprono e condividono il mondo. Con l’obiettivo di creare la più grande e accessibile libreria di video di destinazioni al mondo, Blinkoo realizza contenuti autentici e di alta qualità prodotti da veri viaggiatori. Ogni video è pensato per ispirare nuovi viaggi e offrire esperienze coinvolgenti che connettano utenti e professionisti del turismo. Guidata da un team appassionato di innovatori e storyteller, Blinkoo si impegna a offrire soluzioni straordinarie che rendano ogni viaggio indimenticabile, valorizzando la forza del contenuto autentico per ispirare e connettere persone in tutto il mondo.

“Questa partnership segue il recente lancio del nuovo sito web di Glamour e si inserisce in una più ampia strategia di trasformazione digitale. L’obiettivo è garantire, entro un anno, una presenza completa su tutti i canali digitali, fornendo alle agenzie di viaggio strumenti innovativi per rimanere competitive e attrattive sul mercato” ha affermato Nicola Bonacchi Direttore Generale Glamour.

Il rinnovamento intrapreso da Glamour risponde alle esigenze dei nuovi consumatori, che utilizzano sempre più i social media per raccogliere informazioni e ispirazioni prima di pianificare un viaggio. Grazie a contenuti video ad alto impatto visivo e coinvolgenti, realizzati da Blinkoo, Glamour offrirà esperienze immersive che guideranno i viaggiatori nella scelta delle loro prossime destinazioni.

“Siamo entusiasti di collaborare con Glamour in questa iniziativa. La nostra missione è ispirare i viaggiatori attraverso contenuti autentici, e questa partnership ci permette di raggiungere questo obiettivo su scala ancora più ampia” , ha dichiaratoSmeraldo Memina, CEO di Blinkoo.

Con questa collaborazione, Glamour e Blinkoo si pongono all’avanguardia nel settore turistico, integrando innovazione digitale e passione per i viaggi, per offrire esperienze uniche e su misura ai viaggiatori di oggi e di domani.