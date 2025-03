MILANO, MAXI BLITZ POLIZIA LOCALE, DE CORATO (FDI): «CONTROLLI CDX LI HA FATTI PER 14 ANNI TUTTE LE SERE/NOTTI CON 10 AGENTI

CSX LI STA FACENDO DA QUALCHE MESE. BISOGNEREBBE FARLI TUTTI I GIORNI»

«Leggo il maxi blitz effettuato ieri pomeriggio e sera da parte della Polizia Locale di Milano anche sui mezzi pubblici. Questo, però, avviene solamente negli ultimi mesi mentre da giugno 2016 ad inizio di quest’anno i “ghisa” sono stati completamente assente in città. Non servono a nulla questi controlli sporadici, serve più continuità! Noi del Centrodestra, per 14 anni fino al 2011, avevamo 10 squadre di vigili che tutte le sere controllavano i mezzi pubblici milanesi, dai tram ai bus fino alle metropolitane. Questi agenti salivano sopra i mezzi e controllavano anche la regolarità dei biglietti. Come dimostrato anche ieri dal programma “Fuori dal coro” di rete 4, la situazione sui mezzi pubblici milanesi è totalmente fuori controllo ed i primi a essere vittime di questa grave situazione sono i lavoratori di Atm spesso minacciati, insultati e picchiati»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.