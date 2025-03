“Lavoro e Partecipazione: si apre la strada a una nuova forma di collaborazione tra lavoratori e aziende”

“Lavoro e Partecipazione: Laboratorio Rieti”, un incontro organizzato dal Comune di Rieti in collaborazione con l’Azienda Servizi Municipali (ASM) e patrocinato da importanti istituzioni come il CNEL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Camera dei Deputati, la Regione Lazio, Anci Nazionale, Anci Lazio e l’Università Roma Tre. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo del lavoro, con un focus sul tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione e indirizzo delle aziende. Tra i presenti anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, e membro del direttivo di Anci Lazio Gianluca Quadrini, che ha portato il saluto del presidente della Provincia Luca Di Stefano.

I lavori sono stati aperti dal Presidente del CNEL, Renato Brunetta, e ha visto saluti istituzionali da parte dell’onorevole Paolo Trancassini, Questore della Camera dei Deputati, della Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e del Sindaco dell’Aquila e delegato nazionale ANCI alla formazione degli amministratori Pierluigi Biondi Tra i principali interventi si sono distinti quelli del Sindaco di Rieti e Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, del Presidente di ASM Rieti, Vincenzo Regnini, dei professori Fabio Giulio Grandise e Maria Giovannone dell’Università Roma Tre, del Segretario Confederale Organizzativo di UGL, Luca Malcotti, e del Segretario Generale Cisl Lazio Enrico Coppotelli. Le conclusioni sono state affidate al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

“L’incontro odierno ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto per affrontare temi di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità.” Ha dichiarato Gianluca Quadrini che ha continuato – “È fondamentale che i lavoratori abbiano una voce diretta nelle scelte aziendali che li riguardano, per costruire un futuro condiviso e più equo per tutti.”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha inoltre ringraziato il Comune di Rieti nella persona del Sindaco ed amico collega in Anci Daniele Sinibaldi e tutti gli organizzatori per aver promosso questa importante iniziativa di dialogo tra istituzioni, mondo del lavoro e mondo imprenditoriale. “Siamo di fronte a un’opportunità unica di costruire insieme un futuro migliore per i lavoratori e per il nostro Paese,” ha affermato.