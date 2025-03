Il XIII Congresso Regionale di A.G.C.I. Lazio: Un incontro per il futuro delle comunità locali

Quadrini partecipa al congresso

Si è svolto oggi presso il Centro Congressi Cavour di Roma il XIII Congresso Regionale di A.G.C.I. Lazio, un evento che ha visto la partecipazione dei delegati delle imprese cooperative aderenti all’associazione, realtà che costituiscono una parte essenziale del tessuto produttivo regionale. Il dialogo e il confronto con le istituzioni, le organizzazioni cooperative, imprenditoriali e sindacali, sono stati gli elementi cardini di questo incontro che ha creato uno spazio di riflessione condivisa sulle sfide che il territorio affronta quotidianamente e sulle soluzioni innovative che possano rispondere alle necessità locali.



Il titolo scelto per il congresso, “Economia Sociale: la cooperazione per guardare al futuro delle comunità”, ha ben sintetizzato l’essenza stessa della cooperazione, che è il cuore pulsante dell’economia sociale e di una crescita inclusiva.



Tra i partecipanti all’evento, anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza di un lavoro di squadra tra istituzioni e realtà cooperative per affrontare le sfide economiche e sociali del nostro territorio. Il Presidente ha dichiarato: “Le cooperative rappresentano un modello di sviluppo che mette al centro le persone e le comunità, contribuendo in modo significativo a creare valore e opportunità per tutti. La Provincia di Frosinone, come parte integrante di questo sistema, è pronta a supportare e rafforzare questo modello di economia sociale, che è essenziale per garantire un futuro prospero alle nostre comunità locali.” Quadrini ha concluso il suo intervento ringraziando il Presidente di A.G.C.I. Lazio e tutti gli organizzatori dell’evento a partire dal Presidente uscente e riconfermato Marco Olivieri e tutta la sua segreteria organizzativa a partire dalla dott.ssa Erminia Marziale per aver reso possibile questa importante occasione di confronto. “Lavorare insieme per promuovere l’economia sociale e la cooperazione è un impegno che deve coinvolgere tutti noi, per costruire un futuro migliore per le nostre comunità”, ha aggiunto il Presidente.