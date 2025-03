Università e Territorio: un’alleanza strategica per il futuro della comunità

Gianluca Quadrini, riflette sull’incontro di oggi”

In occasione della Giornata Nazionale delle Università, l’Università degli Studi e del Lazio Meridionale ha ospitato un evento speciale, rivolto agli Enti Locali, alle Scuole e alla cittadinanza, per rafforzare il legame tra il mondo accademico e il territorio. L’incontro, intitolato “Unicas per il territorio, il territorio per Unicas”, ha offerto l’opportunità di esplorare le molteplici possibilità di collaborazione e di scoprire come le Università possano diventare motori di sviluppo per la comunità.



L’evento si è inserito nell’ambito della manifestazione Università Svelate, organizzata in collaborazione con l’ANCI, con un focus sulle città universitarie come luoghi di interazione tra il mondo accademico, gli Enti Locali e la società civile. Un tema che ha portato al centro del dibattito la necessità di sviluppare strategie comuni per affrontare le sfide più urgenti, tra cui il Welfare, la salute e lo sport, l’Industria, l’innovazione e il territorio e la Cultura, il turismo e l’ambiente.

Presente anche su delega del Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, il dirigente di ANCI Lazio, e Presidente del Consiglio della provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che durante il suo intervento, dopo aver portato il saluti del presidente di ANCI Lazio e del Presidente di ANCI Nazionale, Gaetano Manfredi, il quale ha tenuti a far arrivare i suoi saluti al Magnifico Rettore, e quello della Provincia di Frosinone, ha evidenziato l’importanza di un dialogo continuo e costruttivo tra Università e amministrazioni locali, sottolineando come queste collaborazioni possano giocare un ruolo determinante nell’affrontare le sfide della modernità. “L’Università non è solo un luogo di formazione, ma un punto di riferimento fondamentale per il nostro sviluppo socio-economico. La collaborazione tra i vari attori locali e gli Atenei è essenziale per costruire strategie condivise che possano migliorare la qualità della vita, ridurre le disuguaglianze e promuovere una crescita sostenibile”, ha dichiarato il dirigente Quadrini.



L’evento ha inoltre avuto l’obiettivo di mettere in luce come la cooperazione tra Università, Enti Locali, istituzioni e associazioni possa contribuire al rafforzamento dell’identità culturale, al miglioramento della competitività economica, e all’incremento dell’attrattività turistica delle nostre città. In questo contesto, è stato sottolineato come il rafforzamento delle politiche locali in ambito di welfare, salute e innovazione, possa stimolare un processo di crescita condivisa e inclusiva.

Un momento significativo dell’incontro è stato rappresentato dalla visita guidata alla mostra Trame Oriente ed Occidente, allestita presso l’Atrio del Rettorato, che ha permesso ai partecipanti di approfondire le tematiche legate alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico come leva per lo sviluppo del territorio.

All’evento hanno preso parte il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi e del Lazio Meridionale, Marco Dell’Isola, e i Sindaci di Cassino, Enzo Salera, di Gaeta, Cristian Leccese, di Sant’Elia Fiume Rapido Fabio Violi, di Sant’Apollinare Monica Del Greco e di San Giorgio A Liri Francesco Lavalle dimostrando un impegno condiviso verso la crescita e il benessere delle comunità locali.

Questo incontro, secondo Quadrini, alla presenza anche della Vicario del Questore S.E. dott. Raffaele Attanasi e dei suoi collaboratori, ha rappresentato un passo importante nella costruzione di una visione comune tra Università, territori e istituzioni, evidenziando come solo attraverso una sinergia profonda e continuativa si possa garantire un futuro migliore, in cui la sostenibilità, l’innovazione e la cultura diventino motori di sviluppo per le generazioni future.