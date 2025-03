Un incontro di speranza e inclusione: AIPD Frosinone e ASL Frosinone presentano il ‘Percorso di salute delle persone con Sindrome di Down

Presente Gianluca Quadrini

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, si è svolto un incontro di grande rilevanza presso la sede dell’AIPD Frosinone, volto a presentare il “Percorso di Salute delle Persone con Sindrome di Down”. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza di garantire a queste persone un adeguato supporto sanitario, con un focus sulla sensibilizzazione e sull’inclusione sociale.



All’incontro hanno partecipato numerose autorità, tra cui il presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, il quale, dopo aver portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha voluto esprimere la propria gratitudine per l’invito ricevuto, ringraziando il presidente dell’AIPD Frosinone, Cosmo Brunesi, per il costante impegno nella cura e sensibilizzazione riguardo le problematiche delle persone con sindrome di Down. “È fondamentale unire le forze e lavorare insieme per costruire una società che abbracci ogni diversità e che faccia della salute e del benessere di tutti una priorità”, ha dichiarato il presidente del Consiglio che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti locali, istituzioni sanitarie e associazioni. Ha ringraziato inoltre anche il direttore generale della ASL Frosinone, la dott.ssa Sabrina Pulvirenti per l’eccellente lavoro svolto all’interno della sanità provinciale, contribuendo in modo significativo al miglioramento della qualità della vita delle persone con sindrome di Down.

L’incontro ha acceso un faro per riflettere sull’importanza di un percorso sanitario dedicato che tenga conto delle specificità e necessità di questa fascia di popolazione, rafforzando i legami tra le istituzioni, le famiglie e le persone con sindrome di Down. Un segno tangibile di impegno per una società più inclusiva, equa e attenta a tutti.