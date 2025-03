Il Park Hotel Marinetta riapre il 7 Aprile: una nuova stagione per bikers e amanti della natura

La primavera è la stagione perfetta per scoprire la parte della Toscana più votata alle esperienze sulle due ruote

La primavera è alle porte e con essa torna l’occasione perfetta per scoprire la Costa degli Etruschi su due ruote. Il Park Hotel Marinetta, rinomato resort a 4 stelle immerso in un parco verde di Marina di Bibbona, riaprirà il 7 aprile, offrendo un’esperienza esclusiva per chi desidera immergersi nella natura e nel benessere. Grazie ai servizi dedicati ai bikers e agli amanti della natura, l’hotel è il punto di partenza ideale per esplorare paesaggi mozzafiato, dalle spiagge dorate alle colline verdeggianti, lungo percorsi adatti a ogni livello di esperienza.

La Costa degli Etruschi è un autentico paradiso per i cicloturisti: un susseguirsi di paesaggi mozzafiato che spaziano dalle spiagge dorate alle colline verdi, attraversando borghi medievali e riserve naturali. Questa zona della Toscana è ideale per essere esplorata in bicicletta, con percorsi che offrono esperienze uniche per amatori, famiglie e ciclisti professionisti.

Il Park Hotel Marinetta, uno dei migliori bike hotel della zona, mette a disposizione tutto il necessario per una vacanza attiva e rilassante: dal noleggio bici all’officina attrezzata, dal deposito sicuro all’assistenza su strada. Dopo una giornata all’insegna dello sport, gli ospiti potranno rilassarsi nella Spa Marinetta Wellness o immergersi in una delle due piscine situate nel parco privato di tre ettari che si estende fino al mare.

In collaborazione con Tuscany Bike Lovers, il Park Hotel Marinetta garantisce esperienze indimenticabili grazie a percorsi cicloturistici sempre nuovi, pensati su misura sia per i bikers amatoriali sia per i professionisti. Tuscany Bike Lovers è un team di guide cicloturistiche esperte e appassionate della Costa degli Etruschi e Val di Cecina, specializzato nell’offrire itinerari che uniscono natura, arte e cultura locale. I percorsi includono tour enogastronomici e itinerari gravel, per scoprire la Toscana autentica in ogni sua sfaccettatura.

Tra i percorsi più suggestivi raggiungibili dall’hotel ci sono la ciclopedonale della Riserva naturale biogenetica Tomboli, un incantevole tragitto di 15 chilometri immerso nella pineta che si snoda tra Marina di Bibbona e Vada, offrendo un’esperienza unica tra il profumo dei pini e il suono rilassante delle onde. Altrettanto affascinante è l’Oasi di Bolgheri, una riserva naturale dove i percorsi ciclabili costeggiano la costa con spettacolari vedute sul mare cristallino da un lato e la rigogliosa vegetazione mediterranea dall’altro.

Spostandosi verso l’entroterra, gli itinerari che attraversano le strade del vino regalano panorami incantevoli, passando tra vigneti e uliveti fino a raggiungere i suggestivi borghi medievali di Bolgheri, Montescudaio e Gardistallo. Qui, i visitatori possono immergersi in atmosfere senza tempo, tra vicoli antichi, piazze accoglienti e viste mozzafiato sulla campagna toscana.

La riapertura del 7 aprile segna l’inizio di una stagione dedicata al benessere e all’esplorazione, dove relax e divertimento si fondono alla perfezione nel cuore della Costa degli Etruschi.