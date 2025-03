Fonte Nuova – Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia Sez. di Fonte Nuova volontari per il bene della comunità

di Fausto Zilli

L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ( ANFI) è un ente morale , senza fine di lucro, ai sensi del regio decreto 11 marzo 1929, n. 377. È posta sotto la tutela e la vigilanza del ministro dell’Economia e delle Finanze, che le attua per mezzo del comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. Da qualche anno è nata la Sez. di Fonte Nuova, attualmente i vertici della sezione di Fonte Nuova sono il presidente Dott Gianni Nesta e il vicepresidente Luigi Sarcina.

Tante le attività svolte dai volontari dell’ANFI Sez. di Fonte Nuova per il bene della comunità, l’impegno per il raggiungimento di obiettivi importanti ottenuti, sia nel campo sociale, sia culturale, oltre che per le attività progettuali e le operosità conseguite. Tra le altre segnaliamo: il 28 ottobre 2019, a Largo Fiamme Gialle è stata collocata una Stele in onore dei finanzieri caduti in guerra ed in servizio in tempo di pace; a luglio 2019, ha stipulato una convenzione con il Comune di Fonte Nuova, adottando un’area verde indicante con l’odonimo “Largo Fiamme Gialle” e che ne cura la manutenzione; due volte l’anno, effettua la raccolta dei generi alimentari di beneficenza presso i principali supermercati locali, il cui ricavato viene distribuito alle persone e alle famiglie in difficoltà, mediante la Caritas delle Parrocchie locali;

il 12 aprile 2022, si è svolto un evento straordinario, mai successo prima: ovvero, quello che la Sezione A.N.F.I. conferisce beni al patrimonio dello Stato, donando al Comune di Fonte Nuova opere collocate a “Largo Fiamme Gialle” di seguito indicate: Stele in travertino con recinzione in ferro, eretta in onore dei Finanzieri che hanno sacrificato la loro vita durante le operazioni belliche e in servizio in tempo di pace, illuminata con faretto; due alberi secolari di ulivo, emblema di pace, posti ai lati della Stele ed illuminati con faretto; 3 Pennoni alzabandiera, simbolo tangibile dell’appartenenza alla Comunità Europea, al Paese e alla città di Fonte Nuova; scritta FONTE NUOVA con stemma del Comune. Collocata all’entrata e all’uscita della città, illuminata con il tricolore; fontana, c.d. “Fontana dei Finanzieri”. La fontana, riproduce la città di Fonte Nuova, raffigurata al centro con una Torre che rappresenta l’emblema di “Tor Lupara” e una Rosa che ritrae il simbolo di “Santa Lucia”. Dalla sommità della torre, scorre l’acqua che viene raccolta da due conchiglie e da una vasca sottostante, con all’interno tre fasci di luce: rossa, bianca e verde, che ogni sera vengono proiettati sulla facciata della torre dando vita all’immagine della bandiera italiana ben visibile anche a distanza;

Pochi giorni fà i volontari dell’ANFI Sez. di Fonte Nuova hanno completato l’opera, presso la Grotta di Santa Lucia (messo le luci tricolore che simboleggia l’appartenenza alla Repubblica italiana) di Fonte Nuova, un biglietto da visita ai cittadini che attraversano la comunità.