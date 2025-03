Lungo il cammino di San Benedetto, per conoscere la ricchezza dei Monti Simbruini

Subiaco, Foppoli: “L’entusiasmo dei partecipanti è stato unanime, coinvolti dalle ricchezze ambientali, storiche, enogastronomiche e spirituali”

Grande adesione questa mattina a Subiaco, per la seconda tappa della manifestazione “In cammino nelle aree protette del Lazio– Edizione Giubileo 2025″. Si tratta di un evento promosso dall’assessorato all’Ambiente della Regione Lazio e Parchi Lazio in collaborazione con Cammini d’Italia, con il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ed il comune di Subiaco, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del turismo lento. Il progetto prevede una serie di appuntamenti nel corso dell’anno Giubilare, ognuno dei quali attraverserà parchi, riserve e monumenti naturali, percorrendo la grande rete sentieristica e dei cammini regionali. Questa seconda tappa all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è dedicata alla scoperta del Cammino di San Benedetto, un itinerario che unisce spiritualità, natura e storia. L’escursione, si è sviluppata su un itinerario ad anello di 11,8 km con un dislivello di 650 metri, i partecipanti si sono ritrovati in piazza Benedetto Tozzi a Subiaco ed hanno attraversato i boschi rigogliosi, ruderi storici della Villa di Nerone, luoghi di profonda spiritualità quale l’Eremo di Santa Scolastica, e l’Abbazia di San Benedetto per poi raggiungere il pittoresco laghetto di San Benedetto, immersi nella natura incontaminata. Anche se la giornata di oggi è stata uggiosa, non è mancata una corposa partecipazione di camminatori ed appassionati del territorio, tra questi il commissario del Parco Naturale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli. “Sono molto felice della partecipazione a questo evento –ha sottolineato il commissario Foppoli- che ha permesso di condividere un itinerario entusiasmante, per conoscere degli scorci unici all’interno dell’area verde più grande del Lazio, e non solo, considerando i luoghi storici e quelli spirituali. Un percorso lungo il Cammino di San Benedetto, intersecando anche altri importanti cammini del territorio: il Cammino Naturale dei Parchi, il sentiero Coleman ed il Cammino di San Tommaso. L’entusiasmo dei partecipanti è stato unanime, e questo sottolinea la riuscita di questo progetto regionale che punta alla valorizzazione delle aree protette per conoscerle da vicino le nostre bellezze paesaggistiche, le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni e la storia”.