I genitori protestano per lo stato di abbandono del  cortile adiacente l’asilo comunale

Piglio, Scarfagna: “Poca attenzione ed interesse per i bambini dell’asilo. Il Sindaco Mario Felli e l’Assessore Lucia Ceccaroni intervengano immediatamente”

L’asilo nido in via Romagnano, accoglie dall’inizio delle attività scolastiche, anche i bambini dell’asilo di via Piagge sottoposto a lavori strutturali. In questi giorni i genitori dei bambini stanno protestando per lo stato di degrado in cui versa lo spazio antistante l’asilo, il giardino è sempre più simile ad una giungla di sterpaglie, ed in questo periodo d’inizio primavera, si manifestano stati di allergia tra i bambini a causa di questa vegetazione. Una protesta più che motivata , che il consigliere comunale di minoranza Cristian Scarfagna , ha fatto propria chiedendo al Sindaco Mario Felli ed all’Assessore Lucia Ceccaroni ( nel duplice ruolo di insegnante ed amministratore) , t’intervenire immediatamente per pulire e dare decoro all’area. “In qualità di consigliere comunale di minoranza del gruppo “Oltre”–commenta Cristian Scarfagna– ho raccolto le segnalazioni di mamme e papà che chiedono per i loro figli un ambiente didattico sicuro e pulito: l’esatto contrario in cui versa oggi il cortile dell’asilo. Sono necessari interventi urgenti, che vanno effettuati con una programmazione periodica e puntuale per fare in modo di consegnare un’area giochi degna di questo nome. Siamo ormai conoscenti che per ogni necessità rivolta alla comunità pigliese, i tempi dell’amministrazione del Sindaco Felli sono sempre più biblici, e che il termine programmazione è per tutti loro sconosciuto, ma per l’interesse dei bambini non si può più aspettare. Per tutte queste ragioni chiedo quindi al Sindaco Mario Felli ed all’assessore Lucia Ceccaroni di attivarsi e di provvedere immediatamente a risolvere la questione. Un disagio per cui non servono lunghe trafile burocratiche ma solo poche ore di lavoro”.