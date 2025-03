Festa grande per i 100 anni di nonna Adele Bauco

Sgurgola, Tante le testimonianze di affetto dimostrate da tutta la comunità

Grande festa oggi a Sgurgola per l’importante traguardo raggiunto da nonna Adele Bauco, che spegne le sue 100 candeline!! L’intera comunità di Sgurgola si stringe a “Nonna Adele”, dimostrandole tanto affetto e stima, elogiando la sua vita attraverso la quale, questa donna, è stata testimone dei grandi cambiamenti della società, dell’evolversi della storia, della formazione e della crescita della sua meravigliosa famiglia alla quale si è donata per gran parte della sua vita. Un pensiero pieno di amore, manifestato dalla sua famiglia, riunita per la grande occasione, accompagna questo splendido giorno: “Il nostro desiderio per Te è che tu possa continuare a vivere in pienezza come hai fatto fino ad ora, con l’obiettivo di raddoppiare questo secolo raggiunto! Carissimi auguri dalla tua famiglia”. Ai loro, a quelli degli amici e conoscenti, si uniscono quelli della redazione del Giornale del Lazio.