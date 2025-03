Un piatto speciale dedicato a Dino Innocenti: “Lampredotto 70” dello Chef Fabrizio Renna

L’omaggio al fondatore del Gruppo FH55 Hotels, sapori autentici per un anniversario straordinario

In occasione del 70° anniversario dalla fondazione del Gruppo FH55 Hotels, il rinomato chef Fabrizio Renna dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze presenta un piatto esclusivo che rende omaggio alla tradizione toscana e alla figura del fondatore Dino Innocenti: Lampredotto 70, Crocchette di Lampredotto con Maionese all’Aglione, Salsa Verde e Piccoli Germogli. Questa creazione rappresenta un perfetto connubio tra il rispetto per la cucina popolare fiorentina e l’estro creativo dello chef Renna, che ha saputo reinterpretare con eleganza e originalità un piatto iconico caro a Dino Innocenti. Un omaggio autentico che celebra i sapori di un tempo rivisitati con tecnica e raffinatezza contemporanea.

Questo piatto d’autore, ideato in esclusiva per celebrare il 70° anniversario, racchiude in sé l’amore di Dino Innocenti per i sapori autentici della tradizione e la creatività culinaria dello Chef Fabrizio Renna. Il lampredotto, piatto simbolo della cucina popolare fiorentina, viene qui reinterpretato con maestria e raffinatezza.

Realizzate con un impasto di lampredotto cotto finemente tritato, patate schiacciate, pecorino, mollica di pane toscano ammollato nel brodo del lampredotto, prezzemolo, buccia di limone, uova e spezie, queste crocchette vengono poi impanate in un mix croccante di pangrattato, panko e parmigiano. Dopo un accurato riposo in frigorifero, vengono fritte in olio di arachidi per ottenere una doratura perfetta. Il piatto viene servito con due salse speciali: una Salsa Verde preparata con prezzemolo, capperi, alici, mollica di pane e olio extravergine d’oliva, e una Maionese all’Aglione dalla consistenza vellutata e dal sapore intenso.

Il Gruppo FH55 Hotels è stato fondato nel 1955 da Dino Innocenti, uomo di straordinaria visione e passione per l’ospitalità. Da sempre attento ai valori della tradizione e dell’innovazione, Innocenti ha posto le basi per una realtà alberghiera capace di evolversi e prosperare nei decenni. Questo piatto vuole essere un tributo simbolico alla sua figura, al suo amore per i piatti tipici della tradizione toscana e alla sua dedizione al gruppo che oggi continua a prosperare nel suo nome.

Il piatto dello chef Fabrizio Renna sarà disponibile in esclusiva nel menù del Ristorante Arno dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo per tutto il corso del 2025.

LAMPREDOTTO 70: CROCCHETTE DI LAMPREDOTTO CON MAIONESE ALL’AGLIONE, SALSA VERDE E PICCOLI GERMOGLI

Ingredienti per 16 crocchette:

Lampredotto cotto : 400 g

: 400 g Patate schiacciate : 250 g

: 250 g Uovo medio : 1

: 1 Mollica di pane toscano : 150 g (ammollata nel brodo di cottura del lampredotto)

: 150 g (ammollata nel brodo di cottura del lampredotto) Pecorino : 50 g

: 50 g Prezzemolo tritato : 30 g

: 30 g Buccia di limone grattugiata : a piacimento

: a piacimento Sale e pepe: q.b.

Panatura e frittura:

Pangrattato : 100 g

: 100 g Panko : 100 g

: 100 g Uova medie : 2

: 2 Farina 0 : 50 g

: 50 g Parmigiano : 50 g

: 50 g Olio di arachidi: 500 ml

Preparazione delle crocchette:

Ammollare il pane nel brodo di cottura del lampredotto, strizzarlo e sbriciolarlo.

Tritare finemente il lampredotto cotto e amalgamarlo con patate schiacciate, pecorino, pane, prezzemolo, buccia di limone, uovo, sale e pepe.

Formare delle sfere del diametro di circa 4 cm e farle riposare in frigorifero per circa un’ora.

Sbattere le uova con il parmigiano. A parte, unire pangrattato e panko.

Infarinare delicatamente le crocchette, passarle nell’uovo e poi nel mix di pangrattato. Ripetere l’operazione per maggiore croccantezza.

Friggere in olio di arachidi a 150°C fino a doratura.

Le Salse di Accompagnamento:

Salsa Verde:

Prezzemolo: 100 g

Capperi sott’aceto: 30 g

Uovo sodo (solo albume): 1

Mollica di pane toscano: 40 g

Alici dissalate: 2 filetti

Olio EVO: 30 g

Sale e pepe: q.b.

Procedimento: Frullare tutti gli ingredienti fino a ottenere una crema densa e farla riposare in frigo.

Maionese all’Aglione:

Tuorlo d’uovo: 36 g

Olio di semi di girasole: 125 g

Aglio (spicchio senz’anima): 1

Aceto di vino rosso: 10 ml

Sale e pepe: q.b.

Procedimento: Tritare finemente l’aglio, aggiungerlo al tuorlo e montare con l’olio versato lentamente. Aggiungere aceto, sale e pepe.

Presentazione:

Disporre dei germogli d’aglio su un piatto, adagiarvi sopra le crocchette calde, salare e servire con l’accompagnamento delle due salse.