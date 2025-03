Musa – In radio il nuovo singolo “Maschere dorate”

Non importa chi sei per gli altri, ma chi sei per te stesso

Maschere dorate è il nuovo singolo della cantante fiorentina Martina Pagliai, in arte Musa, un brano pop ed autobiografico, già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio.

Tutti noi dovremmo ascoltare un po’ di più la coscienza e un po’ meno gli altri -spiega l’artista- il posto che occupiamo è dentro il nostro cuore. Non importa chi sei per gli altri, ma chi sei per te stesso, solo tu conosci il peso del tuo cuore, l’onestà nel trattarlo e la spiritualità di viverlo. Quelli senza coscienza rimarranno sempre fermi e troveranno sempre un difetto per ogni persona o cosa.

https://www.instagram.com/musa_artistmusic

https://www.youtube.com/@MartinaPagliai

https://www.facebook.com/Martina.occhiverdi7