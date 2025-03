La città si tinge di rosa per la Walk for the cure

Fiuggi, Latini: “Un momento importante per ribadire quanto la prevenzione sia fondamentale nella lotta contro i tumori al seno”

Una camminata solidale è prevista per il prossimo 25 maggio a Fiuggi la “Walk for the cure” iniziativa patrocinata dal Comune a sostegno di Komen Italia, dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno. E’ un evento esteso a tutta la popolazione per una causa importante, il video messaggio degli Assessori Laura Latini e Rachele Ludovici, ed i consiglieri Federica Trinti e Daniela Merletti (nella foto), invitano a partecipare per affermare l’importanza della prevenzione. Il tumore al seno rappresenta una delle principali cause di mortalità tra le donne e, anche quando non ha un esito fatale, provoca seri problemi di salute a centinaia di migliaia di donne in tutto il mondo. Si tratta, infatti, della forma di tumore più frequente nelle donne e, nell’1% dei casi, colpisce anche la mammella negli uomini. Per questo motivo, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale nella lotta contro questa malattia . “Questa “camminata in rosa non è solo un momento di condivisione e solidarietà, -commenta l’Assessore Laura Latini- ma l’occasione concreta per ribadire quanto la prevenzione sia fondamentale nella lotta contro i tumori al seno. Sono sicura che anche in questa manifestazione di solidarietà, ci sarà grande partecipazione, la nostra città dare voce a un messaggio forte e chiaro: insieme possiamo fare la differenza. Ogni passo che compiamo in questa giornata rappresenta un impegno collettivo per la salute e il benessere di tutte le donne”. Per partecipare bisogna iscriversi martedì e giovedì alle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 presso l’ufficio Turismo Sport e spettacolo. Il ritrovo dei partecipanti è domenica 25 maggio dalle ore 9:00 a piazza Spada, versando un contributo minimo di € 10 con il conferimento di una maglia. Il ricavato verrà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta del tumore al seno.