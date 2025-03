Iniziata oggi la prima tappa delle “Vie del Giubileo”

Subiaco, Foppoli: ” Un’importante opportunità per raccontare tutto il meglio di questo territorio, con le sue inestimabili eccellenze “

Con l’inizio dei festeggiamenti in onore di San Benedetto da Norcia, ha preso ufficialmente il via a Subiaco, il progetto “Le Vie del Giubileo: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni”, promosso dalla Regione Lazio e curato dall’ Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), presentato lo scorso 13 febbraio proprio presso i monasteri benedettini di Subiaco. L’iniziativa, che toccherà tutte le province del Lazio nei prossimi mesi, prevede appuntamenti nei luoghi simbolo della spiritualità e della tradizione regionale, creando un itinerario che coniuga il fascino del patrimonio storico-religioso con il gusto e la cultura gastronomica del territorio. Subiaco, luogo simbolo della cristianità e culla del monachesimo benedettino, ospita il primo evento, iniziato oggi (21 marzo) fino al 23 marzo con diversi appuntamenti, e che per tutta la giornata ha visto una grande partecipazione di gente. In mattina c’è stata l’inaugurazione dell’evento alla presenza delle varie autorità civili, militari e religiose, alla quale ha partecipato l’Assessore Regionale all’agricoltura e al bilancio Giancarlo Righini, il consigliere regionale Flavio Cera, il Sindaco di Subiaco Emanuele Rocchi e il commissario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli. Per tutta la giornata in Piazza Benedetto Tozzi fino a domenica 23 si svolgerà il mercato dei produttori locali con degustazione e vendita delle eccellenze enogastronomiche del Lazio, che incoraggerà anche la diffusione di un turismo sostenibile e consapevole. Protagonista di questo evento è un territorio di grande bellezza, all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. “Questa prima tappa dell’evento organizzato dalla Regione Lazio nel vivo di quest’anno giubilare –ha commentato il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli- è un’importante opportunità per raccontare tutto il meglio di questo territorio, con le sue inestimabili eccellenze che insieme all’enogastronomia, rendono grande quest’area , dalla cultura, alla storia, all’arte, alle tradizioni, fino ai cammini spirituali”. Infatti quest’ultimo aspetto è il filo conduttore di quest’iniziativa , e per domani nell’ambito del programma presso piazza Benedetto Tozzi , ci sarà il punto di ritrovo dei camminatori dell’iniziativa “In cammino nelle aree protette del Lazio” –edizione Giubileo- evento in collaborazione con il Parco dei Monti Simbruini e l’Associazione Cammini d’Italia , per far conoscere il patrimonio storico e naturalistico della Città di Subiaco.