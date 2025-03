Auguri al dott. Riccardo Sanfilippo, per la laurea in Scienze Biologiche: 110 e lode

Roma, Una grande gioia e soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto

Grande gioia per Riccardo Sanfilippo che oggi (venerdì 21marzo) ha conseguito la Laurea in Scirenze Biologiche, all’Università degli Studi La Sapienza di Roma con la tesi “Effetti del Regime idrogeologico e degli input organici e inorganici sul sequestro di carbonio delle zone umide”( Relatore la prof.ssa Maria Letizia Costantini, correlatore dott. Giulio Careddu, Relatore esterno Dott. David Rossi) , ottenendo il massimo dei voti: 110 e Lode. A festeggiare con lui gli amici e i parenti. Il percorso accademico di Riccardo è stato contrassegnato da dedizione e impegno per gli studi. Superato questo gradino importante, per lui si apre il cammino del proprio futuro, che siamo certi percorrerà con la stessa tenacia che ha dimostrato nel conseguire l’importante riconoscimento della laurea. Al neo laureato, ai genitori Vito ed Elena, ai parenti tutti, vanno le più sincere felicitazioni dalla Redazione del Giornale del Lazio.