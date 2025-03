“Fai il primo passo”. Campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

“Fai il primo passo”. Parte la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della salute e della prevenzione con screening gratuiti al Centro Commerciale Aura, in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

22, 23, 29, 30 MARZO 2025

L’importanza della prevenzione per il benessere individuale e collettivo è lo scopo della campagna solidale “Fai il primo passo” che, in attesa della Giornata Mondiale della Salute (prevista il 7 aprile di ogni anno per ricordare la fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità avvenuta nel 1948), vedrà il Centro Commerciale Aura accogliere, per due week end, un calendario di screening gratuiti utili a migliorare il proprio stile di vita. L’intervento di esperti, con una serie di visite accessibili sul posto, la possibilità di capire cosa fare e a chi rivolgersi per non rimandare i controlli, saranno soltanto alcuni dei servizi che il Centro situato a Valle Aurelia, a due passi da San Pietro, fornirà nel corso delle giornate 22. 23, 29, 30 marzo 2025. Un progetto che sottolinea l’impegno nella sensibilizzazione di tematiche delicate e che, in questo caso, si realizza grazie ad un grande lavoro di squadra tra diverse realtà. Croce Rossa Italiana, sarà impegnata in una campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue, dei capelli e dei tessuti, Komen sulla prevenzione dei tumori al seno, Clarassistenza sulla misurazione della pressione ed elettrocardiogramma, Salmoiraghi&viganò in un test visivo e computerizzato, Hdental in una prima visita gratuita con appuntamento, Centro Audin in un test dell’udito ed esame audiometrico, ODV La Fenice Lazio nel supporto alle diagnosi di disturbi alimentari, la Banca Delle Visite in un progetto solidale pensato per donare visite mediche a chi non se lo può permettere e Fondazione Patrizio Paoletti in progetti e test sulla salute mentale. L’evento si terrà presso il piano 2 del centro, dalle ore 11.00 alle ore 20.00. La salute è il bene più prezioso per prendersi cura di sé stessi e del proprio futuro.

Info: www.centrocommercialeaura.it