Bassano in Teverina  presenta  “B’Art-Residenza d’Artista”

Il borgo della Tuscia si candida a diventare un centro di attrazione culturale dell’arte contemporanea

Bassano in Teverina è uno stupendo borgo già frequentato in epoca etrusca, come attestano tratti di fortificazioni in opera quadrata sotto le antiche murature e una necropoli di tombe a camera. L’origine del paese è incerta, con ogni probabilità deriva da un personaggio patrizio, tale Bassus, che nella zona possedeva dei latifondi. Il grazioso paese è poggiato su di uno sperone tufaceo vicino alla valle del Tevere, la sua posizione nascosta non consente facilmente la visibilità della località. Un sistema di avvistamento e di comunicazione certamente esisteva, come anche antichi percorsi e sedi di primitivi insediamenti, testimoniati da resti di antiche abitazioni. Plinio il Giovane descrisse il vicino lago di Vadimone come “Una ruota messa a giacere”.

Bassano in Teverina

Il mistero del Campanile nascosto

La caratteristica che incuriosisce i visitatori è il campanile costruito tra il 1000 ed il 1300, alto 27 metri diviso in quattro piani posto all’interno di un intercapedine di 70 cm che divide le due costruzioni. La singolarità della torre sono i telamoni che presentano degli attributi maschili molto pronunciati, probabilmente per intimorire eventuali nemici. Il campanile è racchiuso nella Torre dell’Orologio, probabilmente per nascondere agli occhi dei benpensanti le statue con gli organi maschili. L’episodio non è isolato, un collaboratore di Michelangelo, soprannominato il Braghettone, fu invitato a coprire la nudità delle figure del maestro, la censura è continuata anche nei secoli successivi.

Fare rete non solo per crescere, ma per crescere insieme !

E’ questo il leitmotiv che ha ispirato la Rete d’Impresa “La Torre” di Bassano in Teverina, a promuovere il progetto “B’Art-Residenza d’Artista”, nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Lazio per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti d’Impresa tra Attività Economiche. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Comune di Bassano in Teverina e della Regione Lazio, rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio culturale e di incontro tra artisti e territorio. Nove giovani artisti emergenti durante la loro permanenza, ospitati nel suggestivo borgo medievale, potranno immergersi nella realtà paesaggistica locale, traendo ispirazione per la creazione di opere Site-specific che entreranno a far parte del tessuto urbano del luogo. Il termine Site-specific indica un intervento artistico allestito o progettato per un determinato spazio esterno urbano.

Sabato verranno presentate le opere del progetto B’Art-Residenza d’Artista

Il progetto si concluderà sabato 22 marzo, con un evento di chiusura durante il quale verranno presentate le opere realizzate. «Con questo progetto vogliamo rilanciare il borgo attraverso la cultura, offrendo ai giovani artisti uno spazio di espressione e alla comunità un’occasione per riscoprire il proprio territorio attraverso nuovi sguardi creativi», ha dichiarato il vice sindaco Stefano Abati. Il progetto consentirà la trasformazione del centro storico di Bassano in un laboratorio creativo. B’Art nasce con l’intento di promuovere l’arte e la creatività giovanile, Bassano in Teverina si candida a diventare un centro di attrazione culturale dell’arte contemporanea per future iniziative culturali. Tradizione e innovazione artistica per gettare un ponte tra il passato ricco di storia del borgo e il futuro dell’arte contemporanea. Da qualche anno il borgo antico risulta essere interessato da una serie di interventi di recupero come il consolidamento del costone tufaceo su cui poggia gran parte del borgo.

Harry di Prisco