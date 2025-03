Ara Maris & Maya Beach Experience: una partnership all’insegna della Dolce Vita contemporanea

Un connubio esclusivo di eleganza e modernità per vivere il lusso in riva al mare

L’Ara Maris di Sorrento è lieto di annunciare la sua esclusiva partnership con Maya Beach Experience, il più noto beach club della Penisola Sorrentina. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica per gli ospiti dell’hotel, che potranno vivere esperienze esclusive in uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo.

Un lifestyle hotel situato nel centro di Sorrento dal design contemporaneo, con viste mozzafiato sul Golfo di Napoli. Un beach club moderno e stiloso, dove la musica e i tramonti mozzafiato su Capri creano un’atmosfera senza tempo. Due filosofie del lusso troppo simili per non incontrarsi. Grazie a questa sinergia, gli ospiti dell’Ara Maris potranno accedere a servizi personalizzati, benefit esclusivi e un intrattenimento di altissimo livello, tipico delle destinazioni più sofisticate a livello internazionale.

In particolare:

Prenotazione garantita , per assicurare la disponibilità del beach club agli ospiti dell’hotel;

, per assicurare la disponibilità del beach club agli ospiti dell’hotel; Sconto del 10% sul ticket di ingresso ;

; Trasporto gratuito andata e ritorno dall’hotel, per un’esperienza senza stress;

dall’hotel, per un’esperienza senza stress; Un welcome drink gratuito per ogni ospite;

“La nostra missione è offrire ai nostri ospiti un’esperienza autentica, sofisticata e immersiva, che celebri il meglio della Dolce Vita in chiave contemporanea. La partnership con Maya Beach Experience incarna perfettamente questa visione, offrendo un’estensione del nostro concetto di ospitalità in una delle location più esclusive della Penisola Sorrentina” – commenta Niccolò Manniello CEO di Ara Maris.

Con questa collaborazione, Ara Maris e Maya Beach Experience ridefiniscono il concetto di soggiorno di lusso, combinando l’eleganza raffinata dell’hotel con l’atmosfera glamour e cosmopolita del beach club, per un’esperienza indimenticabile tra mare, relax e divertimento.

Ara Maris

Ara Maris, hotel 5 stelle lusso, sorge nel cuore della splendida Penisola Sorrentina. Questo nuovo gioiello dell’hospitality di lusso fa dell’accoglienza una vera filosofia di vita, offrendo un design unico che cattura l’essenza e l’energia tipica di Sorrento e della natura circostante lungo tutta la costa. Gli arredi e le aree comuni si integrano armoniosamente con il paesaggio, coniugando eleganza e sostenibilità, offrendo agli ospiti un ambiente confortevole e sofisticato. Raffinatezza, ricercatezza, estetica ed attenzione ai dettagli caratterizzano questo luogo, rendendolo ideale per un soggiorno di lusso.

Gli spazi sono concepiti per promuovere bellezza e comodità, compreso uno spazio espositivo arricchito da installazioni artistiche. Il fiore all’occhiello dell’hotel è l’ampia zona relax con piscina e solarium, immersa nel verde, progettata per garantire uno spazio in cui disconnettersi dal mondo e concentrarsi sul proprio benessere. La struttura dallo stile contemporaneo si distingue per la sua posizione strategica, punto di partenza per ammirare ed esplorare la splendida costa e il profondo mare blu. Dalle gite in barca a vela al trekking, fino alle bellissime isole di Capri, Ischia e Procida nelle vicinanze: numerose sono le attività offerte ai visitatori.