Icon Collection & HERONS BASKET MONTECATINI: una partnership strategica che unisce sport ed eccellenza nell’hospitality

Un nuovo standard di collaborazione per valorizzare sport e territorio

Icon Collection, il prestigioso gruppo alberghiero guidato dalla famiglia Ficcanterri, è lieta di annunciare un’entusiasmante partnership con FABO HERONS BASKET MONTECATINI. Questa collaborazione mira a creare una sinergia unica tra il mondo dello sport e l’ospitalità di alto livello, offrendo vantaggi esclusivi a tutta la community degli Herons Basket.

La partnership si concentrerà principalmente sulle due strutture di punta del gruppo, il The Sense Experience Resort 5* Lusso a Follonica e il Park Hotel Marinetta 4* a Marina di Bibbona. Nell’ambito di questa collaborazione, il The Sense Experience Resort diventa Official Uniform Partner degli Herons Basket, con il suo logo che apparirà sulle maglie della squadra, proprio sotto l’iconico simbolo dell’Airone, a partire dalla trasferta di Sant’Antimo del prossimo 23 marzo 2025.

Questa iniziativa di co-marketing innovativa offre vantaggi esclusivi ai sostenitori e partner degli Herons Basket. Prenotando soggiorni presso il The Sense Experience Resort e il Park Hotel Marinetta utilizzando il codice di prenotazione speciale heronsbasket2025, sarà possibile usufruire di:

Sconti esclusivi sulle prenotazioni presso le strutture di lusso e premium.

sulle prenotazioni presso le strutture di lusso e premium. Esperienze di ospitalità personalizzate dedicate alla community degli Herons Basket.

dedicate alla community degli Herons Basket. Contributo alla crescita del Club, poiché parte dei proventi sosterranno lo sviluppo del progetto Herons Basket.

“Siamo estremamente entusiasti di questa collaborazione con Herons Basket. Crediamo fortemente nel valore dello sport come strumento di aggregazione e crescita personale, principi che condividiamo pienamente con la filosofia degli Herons. Questo accordo rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per far conoscere le nostre strutture e offrire esperienze uniche alla community degli Herons,” ha dichiarato Federico Ficcanterri, CEO di Icon Collection.

Questa partnership segna l’inizio di una fruttuosa collaborazione pensata per valorizzare sia il brand Icon Collection sia la crescita del progetto Herons Basket, aumentando la visibilità e collegandolo a realtà di alto profilo in tutta Italia.