POGGIO MIRTETO. CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: DUE DENUNCE PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri sulle strade urbane ed extraurbane per garantire la sicurezza e contrastare i comportamenti illeciti, in particolare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel weekend, un’operazione coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, con numerose pattuglie dislocate sul territorio, ha portato alla denuncia a piede libero di due persone per guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno fermato, in orario serale, un’auto di piccola cilindrata lungo una delle principali strade della zona. Alla guida vi era una giovane neopatentata di 20 anni, risultata positiva all’alcol test con un tasso superiore al limite consentito. Come previsto dalla normativa vigente, le è stata ritirata la patente, mentre il veicolo, intestato a un terzo estraneo ai fatti, non è stato sottoposto a sequestro.

Nel secondo caso, i Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina hanno controllato un’auto di grossa cilindrata in transito sulla Via Flaminia. Il conducente, un 29enne di origini straniere residente nel viterbese, è risultato positivo all’alcol test con un valore superiore al consentito. Anche a lui è stata ritirata la patente, mentre il veicolo, intestato a terzi, è stato affidato a una persona di fiducia.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

I Carabinieri ribadiscono l’importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale per prevenire incidenti e garantire l’incolumità di tutti gli utenti della strada.