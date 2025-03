Napoli, la VII edizione del Premio  Il Sognatore

Villa Domi farà da scenario all’importante evento partenopeo

Venerdì prossimo 28 marzo, alle ore 20,00, nella Sala Bianca di Villa Domi ( in via Salita Scudillo), in una serata-evento riservata si terrà la settima edizione del premio “Il Sognatore”, istituito dal giornale Lo Strillo diretto dalla giornalista-scrittrice Anna Maria Ghedina, con il patrocinio morale del Comune di Napoli. Il riconoscimento verrà assegnato a sei personalità, indicate dell’organizzazione, ritenute come dei veri “Sognatori”, o per il loro percorso di vita, oppure perché hanno fatto sognare gli altri, o perché hanno realizzato i loro sogni. Il premio consiste in un’originale e caratteristica scultura realizzata dal maestro Armando Jossa, scomparso di recente, il quale verrà ricordato nel corso della premiazione da Giuseppe Moggia.

I premiati di questa edizione sono: l’avv. Gerry Danesi, delegato rettorale dell’Università “Montemurro-D’Ippolito” per il Terzo Settore e la Cooperazione Internazionale, Console On. della Repubblica del Nicaragua per la Campania e Isole minori, responsabile Naz. del settore Giustizia della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, presidente Comm. Giustizia e Affari Legali del Corpo Diplomatico Consolare Napoli-Campania, presidente dell’ associazione Alma Mundi Onlus; il Ten. Col. Gianfranco Paglia, Medaglia D’Oro al Valor Militare, nel 1993 a Mogadiscio ha perso l’uso delle gambe durante l’operazione “Checkpoint Pasta”, la cui storia ha ispirato la fiction “Le ali” del 2008, trasmessa dalla Rai, capitano del Gruppo Sportivo Paraolimpico della Difesa, consigliere del Ministro della Difesa Guido Crosetto, a lui andrà il Premio Il Sognatore – Mimì De Simone, dedicato alla memoria del direttore e fondatore de Lo Strillo; la palermitana Jessica Aiello, ballerina della Scala di Milano, coreografa, attrice e insegnante di danza, presente in numerose fiction e nei principali musical italiani, protagonista del doc reality “Compagni di ballo” su MTV e del doc film “Gioventù sballata”; Stefano Buttafuoco, giornalista professionista e inviato, ideatore e conduttore Rai de “Il Cacciatore di Sogni”, il format dell’inclusione in onda su Rai Tre giunto alla sua quinta stagione, autore del libro “Il Bambino 23 – La storia e i sogni di Brando”, ideatore dell’associazione “Unici”, dedicata alle malattie rare; Antonello Perillo, giornalista professionista vice direttore nazionale TG Rai, per nove anni Caporedattore Responsabile della TGR Campania, ha lanciato su RaiTre “Mezzogiorno Italia”, ha supervisionato la trasmissione “Cammini di Speranza” per il Giubileo, scrittore ha pubblicato “Capri l’Isola che c’è”, “Cuore Azzurro” e “Il Vangelo secondo Diego”; Simone Testa, chef di “Punto Nave”, un luogo di ritrovo per i pescatori locali e per gli amanti dei sapori veraci e unici di Pozzuoli. All’Ing. Pietrangelo Gregorio verrà assegnata la Menzione Speciale alla memoria per aver dedicato la sua vita alla TV, fondatore della TV Libera a Napoli e creatore di Canale 21. La serata sarà condotta dal direttore responsabile de Lo Strillo Anna Maria Ghedina e dal vice direttore Antonio D’Addio, coadiuvati dall’attore Nicola Coletta. Non mancheranno momenti di spettacolo a cura: del soprano Martina Bortolotti von Haderburg, dello showman Armando Percuoco e dalla cantante napoletana Francesca Curti Giardina. Prevista la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, dell’arte e dell’imprenditoria che verranno immortalati dal fotografo e videomaker Giuseppe Moggia.

Harry di Prisco