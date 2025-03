Grande successo per la XXIV Assemblea Nazionale della Rappresentanza dei Giovani e Servizio Civile Universale a Roma: il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, esprime il proprio apprezzamento e sostegno al servizio civile

Si è svolta con grande successo a Roma, presso l’Istituto Superiore Antincendi, la XXIV Assemblea Nazionale della Rappresentanza dei Giovani e Servizio Civile Universale, organizzata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Due giorni intensi di confronto e partecipazione, che hanno visto la presenza di giovani provenienti da ogni regione d’Italia, uniti dalla volontà di contribuire attivamente al futuro del Servizio Civile Universale.

Un momento significativo della manifestazione è stato il riconoscimento di Raffaele Cratere, che è stato riconfermato Rappresentante Regionale del Lazio. La Rappresentanza Lazio ha inoltre evidenziato i successi ottenuti grazie all’impegno e alla dedizione dei giovani che, con il loro contributo, rendono il servizio civile uno strumento fondamentale per la crescita e il miglioramento del nostro paese.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, nel commentare l’evento, ha sottolineato l’importanza del Servizio Civile Universale come valore fondamentale per la costruzione di una società più solidale, inclusiva e impegnata nel sociale. “Il Servizio Civile rappresenta non solo una grande opportunità di crescita personale per i giovani, ma anche un’occasione per contribuire attivamente alla comunità e al miglioramento del nostro territorio. La Provincia di Frosinone è orgogliosa di sostenere e promuovere tutte le iniziative che favoriscono la partecipazione giovanile e il servizio al prossimo”, ha dichiarato il Presidente che ha poi voluto rivolgere un sincero plauso a Raffaele Cratere per la sua riconferma a Rappresentante Regionale e per il suo continuo impegno nella promozione dei valori del servizio civile a livello regionale e nazionale. “Un riconoscimento meritato per un giovane che, con passione e dedizione, rappresenta al meglio la costante crescita dei giovani e della comunità.”