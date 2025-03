Giornata Mondiale dell’Acqua: Gianluca Quadrini partecipa al convegno e al concorso artistico ad Anagni

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte al convegno “PNRR: La sfida dell’Acqua nel nostro territorio”, e al concorso artistico riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia.

Il convegno, che si è svolto ad Anagni e organizzato dalla Next Genration Consulting Communication, nella figura dell’ing. Massimiliano Bruno , ha visto la partecipazione, oltre delle scuole, anche del sindaco di Anagni, Daniele Natalia, e di esperti del settore, del Presidente di Acea Ato5, ing. Roberto Cocozza, del dirigente della Sto, ing. Luigi Urbani, e ha trattato temi fondamentali come il risparmio idrico, gli obiettivi e le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in relazione alla gestione dell’acqua, nonché la presentazione del Progetto Acea Scuola. Durante l’evento, sono stati presentati i risultati del concorso artistico, che ha visto coinvolti gli studenti degli Istituti di Alatri, Anagni, Cassino, Cervaro, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Pontecorvo, Sora e Veroli. I giovani artisti hanno interpretato, attraverso le loro opere, il tema della gestione sostenibile delle risorse idriche.

Il Presidente Quadrini, dopo aver portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha sottolineato l’importanza del convegno, affermando: “Il tema dell’acqua è una questione che riguarda tutti, tanto più in un periodo storico in cui il cambiamento climatico e la crescente scarsità delle risorse idriche pongono sfide urgenti. Il convegno di oggi ha rappresentato un’opportunità per confrontarci su come il PNRR possa contribuire a migliorare la gestione delle risorse idriche nel nostro territorio garantendo una gestione sostenibile dell’acqua e promuovendo soluzioni innovative e investimenti strategici in infrastrutture moderne, efficienti e rispettose dell’ambiente.

Quadrini, ha poi espresso grande soddisfazione per la partecipazione delle scuole e per la qualità dei lavori presentati: “Oggi, più che mai, è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela delle risorse naturali, in particolare dell’acqua. Il PNRR ci offre un’opportunità unica di affrontare la sfida della gestione sostenibile dell’acqua nel nostro territorio, ma è anche necessario che ogni cittadino, a partire dai più giovani, comprenda quanto sia cruciale il risparmio idrico. Sono davvero entusiasta della partecipazione di così tanti studenti e del livello di creatività che hanno dimostrato attraverso le loro opere artistiche. I ragazzi sono il nostro futuro e la loro sensibilità verso queste tematiche è il segno di un cambiamento positivo che auguriamo tutti.”Successivamente al convegno, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare l’esposizione dei lavori artistici e di esprimere il loro voto per selezionare i migliori elaborati.

Il Presidente ha concluso: “Voglio fare i miei più sinceri complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso. Le loro opere non solo dimostrano talento, ma anche una consapevolezza profonda delle problematiche legate alla gestione dell’acqua. Siamo fieri di vedere un così forte impegno da parte dei giovani del nostro territorio. Inoltre è doveroso fare i miei complimenti per l’organizzazione del convegno al dott. Massimiliano Bruni di Next Generation, al dirigente della Sto Egato 5, Ing. Luigi Urbani, e al presidente di Acea ATO5, Ing. Roberto Cocozza.”