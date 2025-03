Ospitalità creativa: dove l’arte incontra lusso ed eleganza

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 4



Percorsi artistici straordinari in location da sogno

Gli hotel di lusso non sono semplicemente luoghi dove dormire, ma autentici templi del vivere bene, spazi dove è possibile apprezzare le espressioni più raffinate della vita, tra cui l’arte. Sebbene l’idea di decorare le pareti degli hotel con dipinti non sia nuova, un numero sempre maggiore di strutture sta trasformando questa pratica in qualcosa di straordinario, ospitando mostre d’arte temporanee e presentando collezioni accuratamente allestite. Queste esposizioni abbracciano sia opere di artisti affermati che creazioni di giovani promesse, offrendo agli ospiti un’esperienza estetica esclusiva e indimenticabile. Condé Nast Johansens ha selezionato alcune tra le mostre più affascinanti e degne di nota da scoprire all’interno dei migliori hotel di lusso del mondo affiliati, dove l’arte si fonde armoniosamente con l’eleganza e il comfort.

Artisti: Maitha Abdalla, Hazem Harb e Samo Shalaby

La Serena Forte Dei Marmi offre un’opportunità unica per artisti emergenti di utilizzare uno spazio studio nel tranquillo scenario della cittadina marittima di Forte dei Marmi, in Toscana; un rifugio celebre per artisti da secoli. Opere d’arte riempiono ogni stanza di questo rifugio con 30 camere, creando un’esperienza di galleria immersiva. Qui espongono sia artisti affermati che nuovi talenti, tra cui gli attuali residenti Maitha Abdalla, Hazem Harb e Samo Shalaby. L’arte di Maitha Abdalla, originaria degli Emirati Arabi, combina film, fotografia, scultura, pittura, disegno e performance. Le sue opere, spesso fantastiche e astratte, affrontano temi che spaziano dal folklore e dalla mitologia alla psicologia e alle dinamiche sociali.

Anche Hazem Harb esplora le complesse relazioni tra persone e luoghi, con un’arte che nasce dalle sue esperienze tra Gaza, Roma e gli Emirati Arabi Uniti, mettendo sempre in risalto i riferimenti alla sua terra d’origine.

Infine, il lavoro di Samo Shalaby, artista egiziano-palestinese, trae ispirazione dai suoi percorsi artistici tra Dubai, Londra e Il Cairo. Le sue opere spaziano dal design scenografico ai costumi e ai gioielli, riflettendo una vasta gamma di influenze artistiche.

Ca’ Sagredo Hotel, Venezia

Artisti: Vari pittori e scultori dal XV al XVIII secolo

Dichiarato Monumento Nazionale, il Ca’ Sagredo Hotel, affacciato sul Canal Grande, è parte hotel, parte museo e parte galleria d’arte, con una collezione straordinaria di dipinti, affreschi e dettagli architettonici risalenti al XV secolo, quando il palazzo fu costruito. La famiglia Sagredo, appassionata collezionista d’arte, ha commissionato e accumulato opere che comprendono stucchi, sculture, libri e dipinti ancora oggi visibili.

Tra gli artisti in mostra vi sono Pietro Longhi, Francesco Bertos, Andrea Urbaniare, Jacopo Amigoni, Giambattista Tiepolo, Niccolò Bambini, Gaspare Diziani, Carpoforo Mazzetti e Abbondio Stazio, insieme ai celebri architetti Andrea Tirali e Tommaso Temanza.

Di particolare fascino è “La Sconfitta dei Vizi” di Niccolò Bambini, dipinta sul soffitto della Sala Del Doge, dove viene servita la colazione, incorniciata da raffinati stucchi del XVIII secolo. Inoltre, gli affreschi vivaci di Gaspare Diziani, raffiguranti divinità olimpiche, adornano la Music Ballroom.

Elizabeth Unique Hotel, Roma

Artisti: Vari pittori e scultori contemporanei italiani

Il curatore Fabrizio Russo, proprietario della Russo Art Gallery di Roma, ha selezionato una collezione affascinante di opere d’arte per l’Elizabeth Unique Hotel. Tra gli artisti scelti ci sono Enrico Benetta, noto per le sue sculture “scritte” con lettere che creano nuovi linguaggi narrativi, Veronica Montanino con i suoi dipinti ipnotici e labirintici e Manuel Felisi, le cui macro-collage evocano paesaggi nordici e foreste.

Anche le opere tridimensionali su tela di Michael Gambino e quelle di Luca Di Luzio, conosciuto per la stampa del suo corpo su grandi fogli di carta, sono esposte all’interno dell’hotel. Le sculture-pittura di Giorgio Tentolini, realizzate intrecciando fili metallici, arricchiscono gli spazi, come il ritratto di Burt Bacharach situato nel bar dell’hotel.

Buonanotte Garibaldi, Roma

Artista: Luisa Longo

Luisa Longo, fiber artist, dipinge principalmente su organza, sete e rasi. La versatilità di questi tessuti e gli straordinari effetti luminosi, ottenuti grazie alle particolari tecniche ad effetto sfumato, hanno sempre affascinato Luisa. Per l’artista dipingere e trasformare le opere in oggetti decorativi e accessori fashion è un’urgenza e una smisurata passione. Il suo lavoro è concettualmente decorativo e si evolve in una costante ricerca che esplora il cosmo, i ritmi della natura e della musica.

Nata a Bologna, inizia a dipingere 35 anni fa a Parigi, studia all’Ècole du Louvre dedicandosi anche allo studio dei tessuti provenienti da diverse culture. Continua il suo percorso artistico sotto la guida dello scultore Camillo Bersani, suo maestro e ispiratore, inesauribile fonte di tecniche innovative.

Dal 2005 vive e lavora a Roma nella sua Guest House – Fiber Art Studio BUONANOTTE GARIBALDI dove sono esposte le sue opere. Sono tutti pezzi unici che si possono scegliere e acquistare direttamente.

Le tecniche utilizzate dall’artista sono colori ad acqua per pittura su seta, mescolati con speciali colori acrilici e pigmenti in polvere. La pittura finale viene fissata a vapore in un apposito contenitore.

Luisa Longo ha partecipato a numerose mostre personali e collettive esponendo nelle principali gallerie d’arte italiane.

The Athenaeum Hotel & Residences, Londra

Artisti: The Connor Brothers, Martin Hulbert, Kristjana S Williams, Ysabel Lemay, David Arky, Bridget Davies, Campbell La Pun e John French

La collezione eclettica dell’Athenaeum Hotel & Residences è un mix divertente, stravagante e di grande impatto. Ospita opere dei Connor Brothers, creazioni multimediali di Martin Hulbert, e le opere vibranti e intricate di Kristjana S Williams.

Montaggi fotografici di Ysabel Lemay sono esposti accanto agli acquerelli di Bridget Davies nella sala da pranzo, mentre la fotografia a raggi X di oggetti inanimati di David Arky decora la hall. Altre opere presenti includono le immagini pop di Campbell La Pun e le fotografie di moda di John French.

