Cinzia Leone porta in scena “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati” al Teatro di Vejano

Il Teatro di Vejano è pronto ad accogliere una delle attrici più brillanti della scena italiana: Cinzia Leone. Il 13 aprile alle ore 17:30, l’iconica attrice e comica porterà in scena lo spettacolo “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati”, un’esilarante rappresentazione del rapporto madre-figlio, tra affetto, conflitti e comicità travolgente.

Lo spettacolo, scritto da Cinzia Leone, è un viaggio ironico e sagace nell’universo materno, dove il legame tra genitori e figli viene raccontato con il tipico stile graffiante e irriverente dell’attrice. Una riflessione comica, ma anche profonda, su quanto le mamme siano onnipresenti nella nostra vita… e su quanto a volte vorremmo che si spostassero!

Cinzia Leone, nota per le sue straordinarie imitazioni e per il suo humor inconfondibile, regalerà al pubblico una serata di risate e riflessioni, in uno spettacolo che ha conquistato il pubblico in tutta Italia.

Telefono / WhatsApp: 333 85 37 695

Email: teatrovejano@gmail.com

Sito Web: www.teatrovejano.it