Sisc0 presenta il singolo “Labbra come lame”

Mettere un punto ad una storia turbolenta e complicata

Labbra come lame è il nuovo singolo di Sisc0, un brano prodotto da Samuele Murdaca (mix & master Daniele Fasoli), disponibile nelle principali piattaforme digitali dal 14 marzo per l’etichetta discografica Estro Records (distribuzione Virgin Music Group).

E’ una canzone nata ad inizio 2024 -spiega l’artista- quando dopo una relazione parecchio turbolenta e complicata ho deciso di metterci un punto. Parla di quanto a volte l’amore possa rendere ciechi e di quanto siamo attratti da persone che semplicemente non sono adatte a noi. Infatti il titolo allude proprio a questo: quelle labbra che sono un desiderio possono fare male come lame, ma alla fine c’è anche un’acquisizione di consapevolezza verso se stessi.

Francesco in arte Sisc0, 24 anni. Ha scoperto la musica quando era ancora molto giovane. Tramite la frequentazione di un corso di canto decide che avrebbe voluto far strada nel panorama musicale. Nel 2021firma il primo contratto con i Phaser Studios di Seveso pubblicando alcuni singoli, distribuiti prima da Orangle Records e poi da Ingrooves. L’avventura con l’etichetta discografica continua successivamente con la pubblicazione del brano Sul tetto del mondo. Da sempre è influenzato da grandi voci pop e dance, sonorità che decide di riportare nelle proprie canzoni, passando da artisti leggendari come Michael Jackson e Whitney Houston, fino a quelli più recenti come Dua Lipa, The Weeknd e Ariana Grande, per non parlare della passione per il pop italiano, su tutti Emma, Annalisa ed Elodie. Una vita abbastanza travagliata che cerca di riproporre nei suoi testi, per dare a chi lo ascolta supporto e un luogo sicuro in cui rifugiarsi, emozionarsi ed allo stesso tempo divertirsi cercando di lasciare pregiudizi e problemi alle spalle.

