Luana Bongiorno presenta il singolo “Dimmi cosa rimane”

Un inno alla libertà individuale e alla non dipendenza affettiva

“Dimmi cosa rimane” è il primo singolo della cantautrice Luana Bongiorno, il perfetto connubio fra la profondità dell’R&B SOUL e la sonorità frizzante del POP contemporaneo.

Il brano, scritto a Parigi e prodotto dal noto hit maker internazionale Nicolò Fragile, sarà disponibile dal 15 Marzo 2025 nelle principali piattaforme digitali per Hit Factory productions (distribuzione BELIEVE ITALIA).

“Dimmi cosa rimane” -spiega l’artista- non è solo un racconto autobiografico di relazioni sentimentali, ma anche un’analisi di dinamiche affettive antiche che spesso segnano la vita di ognuno di noi, influenzando il nostro modo di vivere e di Amare. Il brano si propone di essere un vero inno alla libertà individuale e alla non dipendenza affettiva, tematica di grande attualità. Un messaggio di empowerment che porta a riflettere chi ascolta sulla forza di essere se stessi, liberi da legami che limitano la propria crescita e felicità.

Biografia

Italiana di origini parigine, Luana Bongiorno ha una voce che affonda le sue radici nella tradizione del SOUL e della Musica POP R&B, che si rinnova attraverso un suono moderno e personale. Inizia a cantare sin da piccola affascinata dalla potenza della musica Afro Americana ed ispirata da straordinarie voci icone della musica mondiale quali: Whitney Houston, Toni Braxton e Mariah Carey e da grandi voci della musica italiana come Mina e Giorgia, creando un equilibrio perfetto tra stile internazionale e nostrano. Inizia a scrivere i suoi primi Brani a 17 anni. A Torino, sua città natale, Luana collabora con Radio Number One come solista, eseguendo alcuni brani di Whitney Houston come ospite alle Olimpiadi Torino 2006. Diplomata in recitazione, partecipa alla Fiction Rai I FUORI CLASSE 2 accanto a Luciana Litizzetto, alla Soap Opera CENTO VETRINE ed a teatro collabora anche con figure prestigiose del cinema italiano come Rocco Papaleo.

Collabora come solista anche per Radio DEEJAY nel programma Radiofonico ASGANAWAY e si esibisce in televisione per artisti di fama europea quali IVANA SPAGNA. Nel 2012 Partecipa ad X Factor-Uk e nel 2021 è Finalista Nazionale per la Categoria Cantautori di SANREMO ROCK, cantando sul palco del TEATRO ARISTON di Sanremo. Nel 2022 diviene nuovamente Finalista Nazionale (Categoria Cantautori) del TOUR MUSIC FEST, esibendosi nella REPUBBLICA DI SAN MARINO e conseguendo una MASTER con i professori della BERKLEE COLLEGE OF MUSIC. Spinta dal sostegno del suo pubblico social, Luana decide di scrivere alcune canzoni per un ipotetico LP. Nel 2024 avviene l’incontro artistico con Nicolò Fragile e nasce un percorso artistico unico.

