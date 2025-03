Il Registro delle Fragilità: Un Nuovo Strumento di Solidarietà per il paese

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 6

Piglio, L’associazione “Oltre”, presenta l’importante progetto a sostegno delle fasce più deboli

Un’iniziativa interessante e di spessore, quella ideata dal sodalizio locale “Oltre”, a sostegno delle fasce più deboli , con la creazione del “Registro delle Fragilità”. “Un’iniziativa che unisce le forze della comunità per non lasciare nessuno indietro. –si legge nel comunicato -. È con questo spirito che l’associazione “Oltre” presenta il lancio del progetto “Registro delle Fragilità”, un nuovo strumento pensato per rafforzare il sistema di protezione sociale nel comune di Piglio. L’obiettivo del progetto è creare una rete di solidarietà che coinvolga attivamente cittadini, istituzioni, associazioni e imprese nel supportare concretamente le persone più vulnerabili del territorio. Il “Registro delle Fragilità” sarà uno strumento fondamentale al Servizio della Comunità, per individuare e assistere le persone in condizioni di maggiore vulnerabilità: anziani soli, famiglie in difficoltà economiche, persone con disabilità e chiunque si trovi ad affrontare una situazione di disagio temporaneo o permanente. Questo strumento offrirà una Confidential – Not for Public Consumption or Distribution, una risposta strutturata e immediata, mirando a garantire un supporto costante e mirato alle reali esigenze delle persone. Un aspetto chiave del progetto è la creazione del “Registro dei Cittadini Volontari”, attraverso il quale chiunque voglia contribuire potrà entrare a far parte di una rete di supporto organizzata e sicura. I volontari saranno formati e protetti da un sistema assicurativo, evitando interventi improvvisati e assicurando standard elevati di assistenza”. L’Associazione “Oltre” sottolinea che il “Registro delle Fragilità” non si limita a essere un’iniziativa di sostegno, ma rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che punta a costruire una comunità solidale, basata sulla condivisione e sulla responsabilità collettiva. “Il nostro obiettivo –continua la nota- è rispondere concretamente alle situazioni di emarginazione e isolamento, rafforzare i legami tra cittadini e istituzioni, e promuovere una cultura della solidarietà diffusa. Questo progetto si inserisce in un percorso di collaborazione con gli attori locali già attivi sul territorio, con l’intento di creare una rete solida che possa rispondere in modo tempestivo ed efficace alle necessità di chi affronta quotidianamente la fragilità”, affermano dall’associazione. L’Associazione “Oltre” invita tutti i cittadini a partecipare al progetto, con la convinzione che il benessere di una comunità dipenda dalla capacità di prendersi cura di ciascun suo membro. Nei prossimi giorni, l’Associazione pubblicherà un calendario di eventi e incontri per approfondire il progetto e illustrare le future iniziative. Con il “Registro delle Fragilità”, Piglio compie un passo importante verso un futuro più inclusivo e attento alle esigenze di tutti”.