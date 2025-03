FARA IN SABINA: UBRIACO AGGREDISCE I CARABINIERI E UN UOMO IN STRADA: ARRESTATO. 

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 7

Un uomo di origini straniere, 50enne, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina dopo aver minacciato e aggredito i militari intervenuti per sedare una lite in strada.

L’episodio si è verificato in una pubblica via nel centro abitato di un comune della Bassa Sabina.

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato due persone che stavano discutendo animatamente.

I militari sono intervenuti per ristabilire la calma, riuscendovi.

Tuttavia, improvvisamente, un terzo uomo, estraneo alla lite e in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, si è avvicinato inveendo contro una delle altre due persone, proferendo dapprima delle frasi offensive e discriminatorie nei suoi confronti per poi tentare di aggredirla fisicamente.

Gli uomini dell’Arma si sono subito frapposti per trattenerlo ed allontanarlo ma l’uomo ha reagito minacciando e colpendo uno dei militari con spintoni e calci.

Bloccato con difficoltà, è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto e condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

Il militare aggredito ha dovuto invece ricorrere alle cure mediche per una lesione al polso.

Al termine delle formalità di rito, l’interessato è stato denunciato anche per le percosse e per le frasi discriminatorie proferite nei confronti dell’altro cittadino straniero presente e, in ottemperanza a quanto disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione ubicata in un’altra provincia.

Si precisa, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.