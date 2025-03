Le condizioni del manto stradale e le piogge hanno contribuito all’incidente stradale

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 3

Piglio, L’ira dei residenti: “L’Amministrazione Comunale dimostra una colpevole e vergognosa indifferenza verso una problematica che mette a repentaglio vite umane”

Oggi pomeriggio in località Casalotto, si è consumato un brutto incidente stradale, le cui origini sarebbero dovute anche alle pessime condizioni dell’asfalto del manto stradale, più volte segnalate, che unitamente alla pioggia hanno contribuito a provocare l’ennesimo incidente. A farne le spese, un automobilista a bordo di una Lancia “Y” di colore grigio, che fortunatamente dopo il ribaltamento dell’auto ne è uscito illeso. Chiamati tempestivamente dai residenti ed altri automobilisti sono intervenuti i soccorsi . “Siamo stanchi –commentano alcuni residenti- più volte direttamente abbiamo sollecitato il Sindaco Mario Felli e gli altri amministratori ad intervenire su questo tratto stradale che è pericoloso, ma continuano ad ignorare le condizioni di estrema insicurezza del manto stradale e della segnaletica, dimostrando una colpevole e vergognosa indifferenza verso una problematica che mette a repentaglio vite umane. Eppure basterebbe poco, un dosso in più per evitare gli incidenti. La sicurezza di questo tratto stradale non può più essere relegata tra le questioni secondarie. È tempo che l’Amministrazione Comunale dimostri senso di responsabilità, intervenendo con la determinazione necessaria, per tutelare le vite di chi percorre quotidianamente questa strada, prima che accada la tragedia”.