Le congratulazioni di Gianluca Quadrini al Presidente del Comitato Regionale FIG Lazio, Antonio Gazzellone

Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, esprime le sue più sentite congratulazioni ad Antonio Gazzellone per la sua elezione a Presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Golf. Con il 93,23% dei voti, pari a 124 preferenze su 133, Gazzellone ha ottenuto un ampio mandato, superando l’altro candidato Ettore Thermes.

“Mi congratulo sinceramente con Antonio Gazzellone per l’importante risultato ottenuto. La sua elezione rappresenta non solo un riconoscimento del suo impegno, ma anche una garanzia di crescita e sviluppo per il nostro sport a livello regionale. Sono certo che con la sua passione e competenza saprà guidare il Comitato Regionale verso nuove sfide e successi”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.

L’assemblea, presieduta dall’Avv. Massimiliano Montone, Ufficio Legale FIG, si è tenuta a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni, e ha visto l’apertura del Presidente uscente Carlo Scatena.

“Auguro ad Antonio Gazzellone da parte mia e di tutto il consiglio provinciale un proficuo lavoro” così ha concluso Gianluca Quadrini.