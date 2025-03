“Il commissario Mascherpa”, la fortunata graphic novel della Polizia di Stato, sbarca anche al Ferrara Nerd 2025, la fiera del fumetto e della cultura pop

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 1

Lo stand è stato inaugurato oggi alla presenza il Prefetto, il Questore e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Ferrara

L’incredibile festival si svolgerà fino al 9 marzo, presso lo spazio del Ferrara expo dove, all’ingresso del padiglione 3, sarà presente uno stand della Polizia di Stato con i 7 volumi del fumetto, curato ed edito dalla rivista ufficiale della Polizia di Stato, Poliziamoderna, sceneggiato da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza e disegnato da Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog. Le 7 indagini del commissario di Diamante e della sua squadra, La Rosa d’argento, Mare Nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello scorpione, Fuoco di Natale e L’imboscata, saranno presenti allo spazio espositivo dedicato, insieme alle Specialità della Polizia di stato, la cui attività è illustrata all’interno del fumetto. Domani domenica 9 sarà presente la polizia stradale, per rispondere alle domande sul Nuovo codice della strada; nel pomeriggio la polizia postale e della sicurezza cibernetica spiegherà agli internauti l’uso dell’app Youpol e dei fenomeni legati all’uso improprio del Web.

Come sempre ricordiamo la mission benefica e la vocazione per la solidarietà di Poliziamoderna: i proventi della vendita di tutti i volumi in esposizione allo stand, saranno interamente devoluti al Piano Marco Valerio, del Fondo assistenza della Polizia di Stato, per dare un concreto aiuto ai figli dei poliziotti affetti da gravi patologie degenerative.