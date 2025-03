Primavera a Roma: un tour tra tulipani, rose e ciliegi in fiore

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2



Dal Giappone all’Olanda in un tour tra i giardini più belli di Roma, tra tulipani, ciliegi, girasoli e orchidee, immersi nei colori della primavera

Roma in primavera è un’esplosione di colori e fiori: il Roseto Comunale, l’Orto Botanico, il TuliPark e il giardino giapponese offrono paesaggi da sogno agli amanti della natura, senza dover prendere un aereo per raggiungere l’Olanda e il Giappone. Uscendo dal centro storico per una gita fuori porta vale la pena visitare il Roseto Vacunae Rosae e il Tuscia Flower, per chiudere poi in bellezza la vacanza, concedendosi un soggiorno sofisticato all’FH55 Grand Hotel Palatino nel centro storico di Roma, inserito nella Top 10 hotel dei Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2023.

L’arrivo della primavera è già nell’aria e le città italiane cominciano pian piano a risvegliarsi dal freddo inverno per spalancare le porte di piazze, parchi, ville e giardini, preparandosi all’arrivo dei turisti. Tra metà marzo e i primi di aprile, anche la Città Eterna si risveglia e accoglie la nuova stagione con colori vibranti e profumi inebrianti che permeano l’aria, regalando uno spettacolo naturale che si fonde con la bellezza storica e culturale della capitale. In questo periodo, Roma sembra essere ancora più affascinante e ricca di piccoli angoli di paradiso dove passeggiare, imparare, esplorare e ammirare una vasta varietà di piante e fiori. Sono moltissime le aree ricche di storia e vegetazione per gli amanti della natura: luoghi poco conosciuti che permettono di assistere alla fioritura delle specie più amate, senza bisogno di fare il giro del mondo. Dai ciliegi, ai girasoli, fino all’iris, alle orchidee e perfino i tulipani: non occorre nessun volo da Tokyo ad Amsterdam, ma semplicemente una bella passeggiata o una gita fuori porta per godersi il sole, scattare foto spettacolari e raccogliere fiori in compagnia.

Per gli amanti della tradizione giapponese dell’Hanami, la fioritura dei ciliegi, è possibile ammirare questo spettacolo naturale in diversi luoghi suggestivi come il Laghetto dell’Eur, con i suoi giochi d’acqua e i tanti punti per fare un pic-nic, oppure l’Orto Botanico della Sapienza, Università di Roma o ancora il Parco dell’Appia Antica. Un altro luogo magico e altrettanto speciale è il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura, progettato dall’architetto Ken Nakajima: la struttura e la disposizione delle piante è un tuffo nella cultura del popolo dei samurai che celebra la bellezza dei ciliegi in fiore e il cambiamento delle stagioni. In marzo e aprile sono già disponibili le date delle visite gratuite per accedere a questo spazio così unico nel suo genere e godersi la fioritura degli alberi, nel bel mezzo del centro storico romano. Ma gli amatissimi fiori bianchi non sono gli unici a rendere speciale la Capitale in questo periodo dell’anno: sul colle Aventino, il Roseto Comunale di Roma offre una vista incantevole con le sue 1100 varietà di rose profumate e colorate, visibili dai primi di aprile fino a fine maggio.

Per chi volesse spingersi più in là, a più di un’ora di macchina da Roma, vale la pena visitare anche il bellissimo Roseto Vacunae Rosae a Roccantica. Questo luogo è immerso nelle colline della Sabina, ospita oltre 5500 varietà di rose, antiche e moderne, disposte in un percorso che invita alla riflessione spirituale. Il giardino si sviluppa in vari settori tematici che esplorano la storia, i colori e i profumi delle rose provenienti da tutto il mondo, creando un viaggio sensoriale e allo stesso tempo culturale. Tornando verso il centro di Roma, invece, c’è un altro parco molto conosciuto che regala emozioni in primavera: il TuliPark. Amatissimo per i suoi tulipani da raccogliere e fotografare, questo posto aperto in aprile offre anche numerose attrazioni ed eventi che rendono la visita ancora più coinvolgente e divertente per le famiglie e per i più piccoli.

Più distante invece è il Tuscia Flower vicino Viterbo, celebre per le sue distese di tulipani in stile olandese, ma anche i vasti prati di girasoli e gladioli, con una panchina e una poltrona gigante dove sedersi e ammirare lo spettacolo. Infine per gli amanti delle orchidee, la tappa imperdibile è la manifestazione in aprile “Orchidee dal Mondo” nel centro storico del borgo di Monte Porzio Catone, vicinissimo a Roma. Il viaggio tra i fiori e le bellezze di Roma inizia quindi dal centro storico per poi spaziare fuori dalla Capitale, partendo con un soggiorno esclusivo all’FH55 Grand Hotel Palatino, l’hotel comodo e centrale che offre ai suoi ospiti tutti i servizi necessari per vedere Roma in tutta la sua bellezza primaverile.