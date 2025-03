ROMA; SEGNALINI: SUL TERRITORIO PER RACCONTARE IL NUOVO PONTE DELLA SCAFA

Presentazione a Fiumicino della nuova infrastruttura strategica nel quadrante compreso tra la città e il Municipio X

Roma, 5 marzo 2025 – Proseguono gli incontri sul territorio per mostrare agli abitanti come sarà il nuovo ponte della Scafa. Ieri l’assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini ha partecipato ad un’assemblea pubblica organizzata a Fiumicino a cui hanno partecipato il segretario regionale del PD, Daniele Leodori, la consigliera regionale PD, Michela Califano e il Presidente del X Municipio, Mario Falconi.

La nuova infrastruttura vedrà la luce a 20 anni di distanza dai primi elaborati preliminari e dopo un lungo iter che ha incontrato nel corso del tempo diversi ostacoli attuativi: dai ritrovamenti archeologici, alle problematiche di impatto ambientale. A partire dal 2022, il percorso procedurale è stato sbloccato per la costruzione dell’infrastruttura viaria che collega, passando sul Tevere, Ostia a Fiumicino. I lavori per il nuovo viadotto lungo 165 metri, che arriva a 2 chilometri comprese le rampe e gli svincoli, si apriranno tra il ’25 e il ‘26, dureranno tre anni e costeranno circa 110 milioni di euro. L’aggiornamento del nuovo ponte è stato effettuato in collaborazione con Risorse per Roma che oltre ad avere inserito specifici accorgimenti di tipo architettonico, ha previsto anche un nuovo inquadramento paesaggistico. Il progetto aggiornato vede infatti l’opera abbassata di circa 2 m; è stata resa simmetrica la sezione trasversale del ponte e dei viadotti di approccio; la pista ciclabile è stata separata dalla viabilità e attraversa il fiume sul vecchio ponte della Scafa. Sono stati inoltre previsti due parchi di affaccio sia sul lato di Ostia, sia sul lato di Fiumicino, i cui elementi principali sono la creazione di: un Playground con skate park, basket e altri sport, palestra arrampicata e fitness; una ‘zona umida’ grazie alla vasca di laminazione integrata nel paesaggio; colline artificiali del viadotto e delle rotatorie; schermature arboree e arbustive; rigenerazione ambientale.

“Le presentazioni pubbliche dei progetti sono momenti fondamentali di conoscenza e condivisione – commenta l’assessora Segnalini -. La storia di questo ponte inizia nel 2005 e ha incontrato molti problemi. Oggi l’opera è stata resa meno impattante anche sul piano paesaggistico ed ambientale. Nel nuovo progetto è delineata una maggiore attenzione alle banchine dei due lati del Tevere, al fine di favorire un contesto armonico tra infrastruttura e ambiente circostante ed è stata prevista anche l’ottimizzazione del sistema viario che includerà piste ciclabili, percorsi pedonali e spazi verdi. Sarà dedicata grande attenzione al paesaggio e al contesto storico-naturalistico dell’area anche attraverso delle colline artificiali che ridurranno l’impatto visivo dei piloni”.

“L’opera riveste vitale importanza per tutta la Regione Lazio, infrastruttura simbolo di un percorso evolutivo di sostenibilità ambientale e paesaggistica – afferma il segretario regionale del PD Leodori – Il nuovo Ponte della Scafa migliorerà il flusso veicolare da e verso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, promuovendo anche una visione rinnovata di patrimonio culturale e ambientale in tutta l’area adiacente la nuova infrastruttura”.

“L’accelerata sul Ponte della Scafa è una notizia straordinaria – sottolinea la consigliera Califano -. Felice per questo risultato, ma anche per un altro importante passo in avanti: il Ponte di Dragona, altrettanto strategico per risolvere il problema traffico. Dobbiamo aprire un tavolo di concertazione tra i due territori. Il via allo studio di fattibilità ci fa sperare bene”.

“Troppi sono gli anni passati senza che si concretizzassero progetti importanti per il territorio del X Municipio – commenta il presidente Falconi -. Il nuovo Ponte della Scafa, che verrà realizzato con tante pregevoli soluzioni innovative, è uno dei primi esempi concreti di attenzione politico-amministrativa dell’attuale Amministrazione comunale. Altri ne seguiranno, già in avanzata fase di progettazione, e riguarderanno in particolare, tra l’altro, il lungomare di Ostia Lido e Ostia Antica”.