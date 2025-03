Il The Sense Experience Resort investe sui talenti: successo per i Recruiting Days e nuove iniziative in arrivo

Non solo assunzioni, la struttura 5* lusso punta sulle persone

Il The Sense Experience Resort 5 Lusso*, eccellenza dell’ospitalità italiana, continua a distinguersi per la capacità di attrarre, formare e valorizzare i migliori talenti del settore. Quest’anno, il resort segna un nuovo capitolo con l’ingresso di Francesco Ficcanterri, giovane esponente della famiglia Ficcanterri, che dopo un percorso di studi universitari si è appassionato all’hotellerie e oggi è pronto a guidare un 5 stelle con il supporto della famiglia. Un passaggio generazionale che sottolinea l’impegno della famiglia Ficcanterri e quindi di Icon Collection nel sostenere i giovani talenti che desiderano avvicinarsi al mondo dell’ospitalità, offrendo opportunità concrete attraverso la Academy del resort.

Il recente successo dei Recruiting Days, iniziativa strategica per individuare nuove risorse, conferma l’impegno del resort nell’offrire un’ospitalità d’eccellenza grazie a un team altamente qualificato e motivato, come sottolinea l’Hotel Manager Francesco Ficcanterri. “Il valore aggiunto di questi incontri è la possibilità di conoscere personalmente i candidati e instaurare subito un rapporto empatico con loro” – afferma l’Hotel Manager del The Sense Experience Resort. Le nuove figure individuate spaziano tra diversi reparti, tra cui housekeeping, reception, cucina e sala, a conferma dell’approccio olistico del resort nel garantire un servizio impeccabile.

L’ospitalità di lusso non è solo un servizio, ma un’arte che richiede passione, dedizione e una cura minuziosa del dettaglio. Uno dei pilastri della filosofia di sviluppo dell’azienda è la kalopatia, ovvero la cura della bellezza, un valore che si riflette anche in cucina. “I nostri chef devono prestare particolare attenzione all’estetica dei piatti che presentano, ridurre gli sprechi alimentari in un’ottica di sostenibilità e, soprattutto, rispettare l’animale”, continua Francesco Ficcanterri.

Il The Sense Experience Resort punta tutto sulla curiosità e sulla formazione continua, elementi imprescindibili per garantire un’accoglienza senza eguali. “La curiosità è la qualità che ci permette di cercare sempre soluzioni migliori e affinare ogni dettaglio, facendo la differenza nell’esperienza dell’ospite” – sottolinea Francesco Ficcanterri.

Per questo motivo, il resort investe fortemente nella formazione interna, sia attraverso l’Academy, che consente ai partecipanti di acquisire competenze specifiche e di entrare a far parte del team, sia tramite percorsi personalizzati come i corsi AIS e i programmi dell’associazione EHMA.

Far parte del The Sense Experience Resort significa entrare in una realtà dinamica e in continua evoluzione, in cui ogni ospite interno è coinvolto nella visione a breve, medio e lungo termine dell’azienda. “Cerchiamo di far sentire ogni membro del team parte integrante della nostra crescita, condividendo obiettivi chiari e strategie di sviluppo” – spiega l’Hotel Manager.

Per chi desidera intraprendere un percorso nel mondo dell’ospitalità di alto livello, Francesco Ficcanterri consiglia di approcciarsi con umiltà e desiderio di apprendimento, ascoltando chi ha più esperienza e costruendo la propria carriera passo dopo passo, senza bruciare le tappe.

Dopo il successo dei Recruiting Days, il The Sense Experience Resort è già al lavoro per la seconda edizione della sua Academy, un’iniziativa concreta per continuare a investire sulle umane risorse e mantenere gli elevati standard di eccellenza che lo contraddistinguono. Un impegno costante che fa del The Sense Experience Resort un punto di riferimento nell’ospitalità di lusso.