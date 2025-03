MILANO, IDENTITA’ ALIAS SU TESSERE BUS, DE CORATO(FDI): «ATM-COMUNE PENSANO A QUESTI RIDICOLI ABBONAMENTI MENTRE AUTISTI-UTENTI SONO AGGREDITI SEMPRE SU BUS E METRO’. VERGOGNA»!

«Leggo la nuova trovata di Atm, in linea con il Comune di Milano, sull’identità alias sopra gli abbonamenti dei mezzi pubblici milanesi. Tutte queste iniziative transgender, servono solo a distogliere l’attenzione sui veri problemi che l’Azienda che si occupa dei trasporti nel capoluogo lombardo ha, e non sono pochi! Invece di tutelare il personale e gli utenti del trasporto pubblico locale, che quotidianamente vengono aggrediti, offesi, insultati e spesso anche malmenati, sui tram-bus e metropolitane, oltre a turni massacranti spesso di 12-14 ore degli autisti/conducenti dei bus per sopperire alla carenza di persone, Sala e Giana pensano alle persone transgender e ad affermare la loro identità di genere sopra gli abbonamenti di Atm, che peraltro nessuno mai controlla! Queste sono le preoccupazioni di Atm e Comune. Che vergogna altro che “misura di civiltà doverosa” come l’ha definita la Censi! Questo è l’ennesimo “schiaffo” e trattamento rivolto all’intero personale, soprattutto quelli sui bus, tram e metro, rivolto loro da questa Amministrazione Comunale».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.